La suspensión temporal de programas sociales durante los periodos electorales ha sido señalada como una medida necesaria, pero lamentable, especialmente cuando estos apoyos son utilizados con fines políticos.

Autoridades en Coahuila reconocieron que, aunque las reglas buscan garantizar equidad en las contiendas, terminan afectando directamente a la ciudadanía que depende de estos beneficios.

El titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, junto con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señalaron que uno de los principales retos es evitar que los apoyos se conviertan en herramientas de “grilla” entre actores políticos.

Coincidieron en que hay quienes, en lugar de presentar propuestas, recurren a señalar o politizar los programas sociales, lo que obliga a establecer restricciones durante la veda electoral.

De acuerdo con lo informado, desde el 5 de mayo se suspenderá la promoción de estos programas, mientras que a partir del 23 de mayo se detendrá la entrega de apoyos, en apego a la normativa electoral.

No obstante, las autoridades subrayaron que buscarán estrategias para afectar lo menos posible a las más de 500 mil familias beneficiadas, insistiendo en que la población no debe pagar las consecuencias de los procesos políticos ni del uso indebido de estos recursos.

Por su parte, Javier Díaz González también conocerá que se estará haciendo todo lo porque las no se han afectadas con la suspensión de programas sociales por medio de electoral.

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