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Nuevo León

Citan a presunto implicado por caída de estructura en Línea 6

La persona señalada deberá comparecer el próximo 17 de este mes, fecha en la que se intentará llegar a una mediación entre las partes involucradas.

  • 14
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que ya fue citado el presunto responsable del accidente ocurrido durante las obras de la Línea 6 del Metro en Apodaca, donde una estructura metálica colapsó y dejó a integrantes de una familia lesionados.

El fiscal general, Javier Flores, señaló que el investigado sería el operador de la grúa que realizaba maniobras al momento del percance.

Autoridades buscan alcanzar un acuerdo

De acuerdo con el funcionario, la persona señalada deberá comparecer el próximo 17 de este mes, fecha en la que se intentará llegar a una mediación entre las partes involucradas.

"El día 17 de este mes se tiene citado al investigado y la idea es buscar la mediación en ese asunto", explicó.

No obstante, advirtió que si no se logra un arreglo entre ambas partes, el proceso podría avanzar por la vía judicial.

"Si no llegan a ponerse de acuerdo, seguramente va a ser judicializada e imputado el responsable de estos hechos", comentó.

Investigan delitos por lesiones y daños

Flores detalló que las investigaciones contemplan posibles delitos de lesiones y daño en propiedad ajena bajo carácter culposo, debido al desplome de la estructura durante las labores de construcción.

Asimismo, descartó que exista responsabilidad penal por parte del Estado y precisó que las indagatorias permanecen centradas en el operador y la empresa relacionada con la obra.

"De índole penal, ninguna", respondió al ser cuestionado sobre una posible responsabilidad estatal.

Estructura cayó sobre vehículo en Apodaca

El accidente ocurrió sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, cuando una estructura de concreto se vino abajo y terminó impactando un automóvil.

En la unidad viajaban dos hermanos, quienes resultaron lesionados, además de registrarse daños materiales considerables.


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