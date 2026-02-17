Detectan 28 casos sospechosos de sarampión en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que actualmente se tienen registrados 28 casos sospechosos de sarampión en la entidad, luego de la confirmación de dos contagios en el ejido Mayrán, municipio de San Pedro, en la región Laguna.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, detalló que tras detectarse los casos positivos, una bebé y su tío de 19 años, ambos sin antecedente de vacunación, se activó de inmediato un cerco sanitario en la comunidad, con revisión casa por casa para verificar cartillas de vacunación y aplicar dosis a quienes no contaban con esquema completo.

Precisó que no se identificaron nuevos casos sospechosos en el ejido y que la población fue vacunada como medida preventiva.

Añadió que se mantiene abierta la investigación epidemiológica para determinar el origen del contagio, ya que ambos pacientes pertenecen al mismo núcleo familiar y domicilio.

En cuanto al resto de los reportes, el funcionario señaló que de los 28 casos sospechosos acumulados, varios ya fueron descartados mediante pruebas de laboratorio, incluidos cuatro estudiantes de la Secundaria 72 de Saltillo, quienes resultaron negativos a sarampión y presentaban otro tipo de enfermedad exantemática.

Aguirre Vázquez hizo un llamado a evitar la difusión de información no confirmada, ya que, dijo, en algunos casos se generó alarma antes de contar con resultados oficiales.

En paralelo, la dependencia mantiene activa la campaña de vacunación masiva con 120 mil dosis disponibles en todo el estado.

Las vacunas se aplican en centros de salud, brigadas itinerantes y mediante el programa “Vacuna en tu Escuela”, donde previamente se solicita autorización firmada de padres de familia.

El secretario recordó que el sarampión es altamente contagioso y que la mejor medida de prevención es contar con el esquema completo, por lo que exhortó a la población a revisar su cartilla y acudir a los módulos disponibles, que actualmente operan con horario ampliado de 8:00 a 19:00 horas.

Comentarios