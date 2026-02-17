Podcast
largas_filas_vacunacion_guadalupe_be0ec0d0f1
Nuevo León

Largas filas por jornada de vacunación en módulo de Guadalupe

Padres de familia señalaron que es importante fomentar desde temprana edad la cultura de la prevención y el cuidado de la salud

  • 17
  • Febrero
    2026

Largas filas se registraron durante este día en el DIF Polivalente Dos Ríos, ubicado en la colonia Dos Ríos IV sector, en el municipio de Guadalupe, luego de que cientos de personas acudieran a vacunarse contra la influenza, el sarampión y el COVID-19, como parte de una jornada de prevención en materia de salud.

largas-filas-vacunacion-guadalupe.jpg

Desde tempranas horas, familias completas comenzaron a arribar al DIF Polivalente Dos Ríos, donde personal del sector salud instaló módulos para la aplicación de las distintas dosis. En el lugar se observó la presencia de adultos mayoresadultos jóvenes y niños, quienes esperaron pacientemente su turno para recibir la vacuna correspondiente.

Entre los asistentes, algunos menores de edad se mostraron tranquilos e incluso confiados, asegurando estar listos para la aplicación de la vacuna sin miedo al dolor. Padres de familia señalaron que es importante fomentar desde temprana edad la cultura de la prevención y el cuidado de la salud.

largas-filas-vacunacion-guadalupe.jpg

Por su parte, personas de mayor edad comentaron que, aunque siempre existe cierto nerviosismo, confiaban en la experiencia del personal médico y esperaban que tuvieran “buena mano” al momento de aplicar la inyección. Otros señalaron que, pese a las molestias momentáneas, la vacunación es necesaria para evitar complicaciones mayores.

Aseguran que vacunación es fundamental para prevención de enfermedades

A pesar del tiempo de espera, el ambiente se mantuvo en calma y con buena disposición por parte de los asistentes, quienes coincidieron en que la vacunación es fundamental para prevenir enfermedades y proteger tanto a la población vulnerable, como al resto de la comunidad.

largas-filas-vacunacion-guadalupe.jpg

En el estado y en Guadalupe continúan los trabajos de prevención en contra de enfermedades respiratorias y contagiosas, acercando servicios de salud a las colonias y promoviendo la vacunación como una de las principales herramientas para el cuidado colectivo.


