Detectan cuatro polluelos de águila real en corredor biológico

Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas confirmó el nacimiento de cuatro polluelos de águila real en el corredor biológico Maderas del Carmen-Ocampo-Cañón de Santa Elena, considerado uno de los corredores faunísticos más importantes de Norteamérica.

Durante jornadas de monitoreo realizadas en el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, especialistas verificaron el éxito reproductivo de tres parejas de águila real, una de las especies emblemáticas del Desierto Chihuahuense y considerada indicador clave de la salud ambiental de la región.

De acuerdo con la Conanp, uno de los nidos localizados contiene dos polluelos que ya presentan plumón blanco con manchas oscuras, mientras que otros dos nidos albergan un polluelo cada uno.

Las labores incluyeron recorridos de campo realizados por personal técnico de la Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental, integrantes de la brigada “Guerreros Águila” y representantes de la Organización Vida Silvestre A.C.

Para llegar a las zonas de observación, el equipo recorrió durante varias horas caminos desérticos y pendientes rocosas dentro del corredor ecológico que conecta áreas naturales protegidas de Coahuila y Chihuahua.

Además del monitoreo, la Conanp impartió talleres de capacitación dirigidos a promotores ambientales y brigadistas locales para reforzar la conservación del águila real y combatir mitos sobre la especie.

Autoridades ambientales señalaron que la presencia del águila real en la cima de la cadena alimenticia refleja el buen estado de los ecosistemas del desierto, donde habitan especies presa como liebres, ardillas y zorrillos.

La dependencia federal también advirtió que continúan trabajando en estrategias de educación ambiental para reducir amenazas como el uso de venenos y la caza ilegal, factores que todavía representan riesgos para la conservación de la especie en el norte del país.

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