Trump afirma que Xi Jinping le ofreció 'ayuda' con Irán

La guerra de Irán ganó peso en la visita de Trump a China porque en los días previos Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán

  • 14
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino le ofreció "ayuda" con la guerra en Irán.

Durante una entrevista, el mandatario republicano aseguró que esta ayuda vino de su similar como una opción.

"Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'".

Según Trump, Xi también se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán.

"Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo", explicó.

La guerra de Irán ganó peso en la visita de Trump a China porque en los días previos Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán, al considerar que el bloqueo de Ormuz afecta directamente a los intereses energéticos y comerciales de China.

Xi y Trump coincidieron en la reunión en que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al transporte de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso.

EUA persuade a China de ser más activo en conflicto iraní: Rubio

El secretario de Estado de los Estados UnidosMarco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico.

Durante una entrevista, Rubio afirmó que buscan convencer a China para que desempeñe un papel más activo en este conflicto.

