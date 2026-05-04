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Coahuila

Detienen a hombre por agresión a perrita en Monclova

Una perrita fue rescatada con lesiones en Monclova; un hombre de 80 años fue detenido en flagrancia y el caso ya es investigado por autoridades

  • 04
  • Mayo
    2026

Una perrita mestiza con cruza de labrador fue asegurada con lesiones en sus partes íntimas tras un presunto abuso sexual registrado en la colonia Petrolera de Monclova.

El presunto responsable, un hombre de aproximadamente 80 años, fue detenido en flagrancia por policías municipales luego de que un testigo lo sorprendiera en vía pública frente a menores. Autoridades y rescatistas ya integran la denuncia formal mientras el animal permanece bajo atención médica especializada.

Protección Animal de Frontera asume resguardo y atención veterinaria

La Dirección de Protección Animal del municipio de Frontera, a través de su coordinadora Tuilze Ibarra, informó que el rescate se concretó durante la noche del mismo día de los hechos.

Indicó que la perrita permanecía en el sitio sin resguardo, por lo que personal de la dependencia acudió para asegurarla y trasladarla de inmediato a valoración clínica. ibarra es la Coordinadora de Protección Animal de la Región Centro del Estado. 

Precisó que, ante la dificultad de encontrar atención veterinaria nocturna, la revisión médica se realizó horas después, donde se detectaron lesiones visibles en la zona íntima.

Actualmente, el animal permanece bajo observación y se le practican estudios clínicos que permitirán determinar con certeza el tipo de agresión sufrida y documentar el caso.

La funcionaria explicó que estos resultados serán fundamentales para sustentar la denuncia ante el Ministerio Público, la cual ya es promovida con apoyo de asociaciones protectoras. Añadió que el objetivo es integrar un expediente sólido que permita proceder legalmente contra el presunto agresor.

Testimonio ciudadano permitió detención en flagrancia

De acuerdo con la información recabada, el detenido fue descubierto por un ciudadano que se encontraba en una plaza de la colonia Petrolera acompañado de sus hijos.

El testigo observó directamente la agresión, lo que derivó en el reporte inmediato a las autoridades y la intervención de los elementos de seguridad.

Ibarra señaló que la actuación policial fue adecuada al tratarse de un hecho flagrante, lo que fortalece el proceso judicial. Subrayó que la declaración del testigo será pieza clave dentro de la carpeta de investigación, junto con los dictámenes veterinarios que se obtengan.

Agregó que las primeras horas tras la detención resultan determinantes para formalizar la denuncia y evitar que el imputado recupere su libertad. Por ello, asociaciones y autoridades trabajan de manera coordinada para dar seguimiento puntual al caso.

Exigen sanciones más severas por crueldad animal en Coahuila

La titular de Protección Animal señaló que, aunque la legislación contempla penas de hasta cinco años por maltrato animal, existen beneficios legales que pueden reducir las condenas.

Ante ello, consideró necesario endurecer las sanciones en casos de violencia extrema como el registrado.

Advirtió que este tipo de conductas no solo representan un riesgo para los animales, sino también para la sociedad en general, al reflejar patrones de violencia que pueden escalar.

El caso ha generado preocupación entre colectivos y ciudadanos, quienes demandan justicia.

Finalmente, informó que la perrita se encuentra resguardada en un espacio seguro, con atención permanente y seguimiento médico. Aunque presenta signos de miedo e inseguridad, su condición es estable y se espera que evolucione favorablemente conforme avance su recuperación integral.


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