Fortalece Salud estatal programa de prevención de osteoporosis

La osteoporosis y la pérdida de masa ósea se han convertido en un problema frecuente entre la población adulta mayor en Coahuila, donde hasta uno de cada tres personas mayores de 60 años presenta esta enfermedad, informó la directora del Centro Estatal del Adulto Mayor, Bertha Castellanos.

Ante este panorama, recientemente fue fue inaugurada el área de densitometría, un servicio especializado que permite detectar de manera oportuna la disminución de hueso y prevenir complicaciones como fracturas.

La funcionaria explicó que además de los casos de osteoporosis, al menos el 50% de los adultos mayores presenta osteopenia, es decir, una reducción en la densidad ósea que, sin tratamiento, puede evolucionar a un cuadro más severo.

Detalló que estas condiciones aumentan el riesgo de fracturas incluso con caídas leves o movimientos cotidianos, lo que puede derivar en pérdida de movilidad e independencia en los pacientes.

El nuevo equipo de densitometría, único en su tipo dentro de la Secretaría de Salud en Coahuila, permite realizar estudios rápidos, sin dolor y con resultados el mismo día, lo que facilita iniciar tratamientos de forma inmediata.

Castellanos señaló que, además del diagnóstico, el Centro Estatal del Adulto Mayor ofrece atención integral, que incluye valoración médica y aplicación de tratamientos intravenosos en una unidad de corta estancia, con una duración aproximada de una hora.

Agregó que la prevención también es clave, por lo que recomendó una alimentación balanceada, consumo adecuado de calcio y vitamina D, así como actividad física, siempre bajo supervisión médica.

Así mismo destacó que este nuevo servicio busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, al reducir riesgos y mantener su independencia el mayor tiempo posible.

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