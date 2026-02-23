Devastadora la realidad en el país: Luz Elena Morales 

Luz Elena Morales, presidenta del Congreso del Estado de Coahuila, calificó como devastadora la situación del país tras la captura del líder del cártel conocido como “Mencho”. La legisladora atribuyó la crisis a estrategias fallidas de gobiernos locales y políticas como “abrazos, no balazos”.

Crítica a políticas de seguridad ineficaces

Morales señaló que estas medidas han demostrado su ineficacia frente al avance del crimen organizado, lo que obliga a reflexionar sobre los modelos de seguridad pública aplicados a nivel nacional.

“Es devastador ver las circunstancias en las que están más de la mitad de los estados del país con la situación de violencia, pero también debemos reflexionar que se dejó crecer que no hubo actuaciones por parte de los gobiernos locales, hubo en algún momento una estrategia nacional de abrazos no balazos que sin duda dejó que creciera el crimen organizado.”

Coahuila como ejemplo de cooperación institucional

La presidenta del Congreso destacó que Coahuila ha logrado mantener la paz y estabilidad social gracias a la colaboración entre autoridades estatales, municipales y federales. Este modelo, a su juicio, debería replicarse en otras regiones para mitigar la violencia.

Seguridad con estrategia y respeto al Estado de derecho

Morales enfatizó que la seguridad no puede dejarse al azar ni a la improvisación. Subrayó la necesidad de fortalecer la prevención, combate y justicia en todos los niveles, siempre respetando el Estado de derecho y los derechos humanos.

“La seguridad no puede dejarse al azar ni a la improvisación; debemos fortalecer las capacidades de prevención, combate y justicia en todos los niveles, siempre con respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos.”

