Nuevo León

ANUIES fortalece coordinación nacional del deporte universitario

El congreso incluyó conferencias y presentación de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, así como del Torneo Universitario de Futbol Asociación

  • 23
  • Febrero
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue sede del Congreso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) del Deporte Universitario, un encuentro que reunió a autoridades educativas y deportivas con el objetivo de fortalecer la articulación nacional del deporte universitario.

Se conformarán comisiones nacionales especializadas

El evento, realizado en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, incluyó la conformación de comisiones nacionales especializadas que impulsarán estrategias en áreas prioritarias para la educación superior en México. Estas comisiones buscarán generar programas que beneficien tanto a estudiantes como a las instituciones.

Rector destaca el valor formativo del deporte

El Rector Santos Guzmán López dio la bienvenida a representantes de instituciones de todo el país y resaltó que el deporte universitario es un eje formativo esencial. Señaló que promueve valores como disciplina, resiliencia y trabajo en equipo, contribuyendo al desarrollo integral del estudiantado.

0E9A3529.JPG

Participación de autoridades educativas y deportivas

El acto contó con la presencia del Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí; del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; así como de rectores y representantes de organismos como la CONADE. Guzmán López subrayó que esta etapa permitirá generar sinergias y robustecer el trabajo conjunto

Compromiso con la inclusión y la competencia nacional e internacional

Por su parte, Ricardo Villanueva Lomelí enfatizó la importancia de construir una organización incluyente, que permita a los estudiantes-atletas participar en competencias nacionales e internacionales sin enfrentar obstáculos administrativos, fortaleciendo así el nivel del deporte universitario mexicano.

Presentación de campeonatos y torneos universitarios

El congreso incluyó conferencias y la presentación de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, así como del Torneo Universitario de Futbol Asociación, consolidando una nueva ruta para el fortalecimiento del deporte universitario en México y fomentando la participación de estudiantes de todo el país.


