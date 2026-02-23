Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_23_at_8_51_00_PM_04551e6997
Coahuila

Coahuila invertirá en seguridad por 4 mil millones de pesos

Jiménez Salinas subrayó que la estabilidad en la entidad no responde a una coyuntura, sino a una política sostenida basada en planeación

  • 23
  • Febrero
    2026

Mientras en diversas entidades del país se registraron episodios de violencia durante el fin de semana, en Coahuila se activaron operativos especiales de blindaje en todas las regiones del estado. El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la entidad se mantuvo sin incidentes mayores gracias a la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Durante una gira por la Región Carbonífera, donde entregó obras sociales por más de 60 millones de pesos, el mandatario señaló que la estrategia operó de manera preventiva ante el contexto nacional, con despliegues en puntos estratégicos y refuerzo en accesos carreteros.

¿En qué consisten los operativos especiales en Coahuila?

WhatsApp Image 2026-02-23 at 8.51.00 PM (2).jpeg

El gobernador explicó que el modelo de seguridad en Coahuila contempla patrullajes permanentes, instalación de filtros de revisión y presencia reforzada en carreteras y zonas limítrofes. Estas acciones buscan inhibir cualquier intento de ingreso de grupos delictivos al territorio estatal.

Indicó que la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales permitió reaccionar con anticipación ante los acontecimientos registrados en otras entidades.

Inversión histórica de 4 mil millones en seguridad

Jiménez Salinas subrayó que la estabilidad en la entidad no responde a una coyuntura, sino a una política sostenida basada en planeación e inversión. Señaló que este año se ejercerá un presupuesto de 4 mil millones de pesos en materia de seguridad.

Los recursos se destinarán a la adquisición de patrullas, equipamiento táctico, ampliación del sistema de videovigilancia y fortalecimiento de infraestructura operativa en distintas regiones del estado.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 8.51.00 PM (1).jpeg

Construcción de nuevos cuarteles en el estado

Como parte del fortalecimiento del modelo regional, el mandatario adelantó que continuará la construcción de nuevos cuarteles para el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La meta es alcanzar un total de 15 instalaciones estratégicas distribuidas en Coahuila, con el objetivo de consolidar la presencia permanente de fuerzas de seguridad en puntos clave.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 8.51.01 PM.jpeg

Coordinación con la federación ante entorno complejo

En relación con los hechos registrados en Jalisco, el gobernador reconoció los operativos federales y reiteró el compromiso de mantener el trabajo coordinado con la federación y las Fuerzas Armadas.

Señaló que, ante un entorno nacional complejo, la prioridad es garantizar estabilidad para las familias y condiciones de certeza para la actividad económica en Coahuila, reforzando de manera permanente el esquema de prevención y vigilancia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jalisco_retorna_actividades_transporte_publico_c49da9a5f4
Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia
Whats_App_Image_2026_02_24_at_1_31_55_AM_1d0c605890
Está NL 'más vacunado' ante posible ola violenta: expertos
luz_elena_coahuila_515f97ed87
Devastadora la realidad en el país: Luz Elena Morales 
publicidad

Últimas Noticias

regidor_botas_cocodrilo_3208c97443
Regidor luce botas de cocodrilo en medio de memes por captura
desactivan_codigo_rojo_jalisco_e69cc41f39
Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'
arrasa_florida_incendio_hectareas_e70b3e0553
Arrasa incendio con más de 10 mil hectáreas en Florida
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×