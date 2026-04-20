Diputado federal por Coahuila denuncia a Ebrard ante la FGR

El diputado federal por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Marcelo Ebrard Casaubón por el presunto uso indebido de recursos públicos en la Embajada de México en el Reino Unido.

La acusación también incluye a la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena y a quienes resulten responsables por posibles delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado.

De acuerdo con la denuncia, el hijo del entonces canciller habría habitado la residencia oficial diplomática durante aproximadamente seis meses, haciendo uso de instalaciones y servicios financiados con recursos del Estado sin contar con un cargo que justificara su estancia.

El legislador señaló que estos hechos deben investigarse a fondo, al considerar que el uso de bienes públicos para fines personales representa una falta grave y, en su caso, un delito.

Además de la denuncia penal, el Grupo Parlamentario del PAN presentó un recurso ante la Secretaría Anticorrupción por posibles faltas administrativas, entre ellas abuso de funciones y tráfico de influencias.

Torres Cofiño indicó que dará seguimiento al caso y exigió que se deslinden responsabilidades, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta a señalamientos previos realizados en el Congreso.

Finalmente, subrayó que la rendición de cuentas es una obligación en el servicio público y no debe quedar sujeta a omisiones o evasivas.

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