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Nuevo León

Abrirá UANL nueva oferta académica sobre protección digital

El programa académico será impartido en la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas y contará con más de 30 docentes especializados.

  • 20
  • Abril
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León abrirá una nueva opción académica enfocada en una de las áreas con mayor demanda a nivel mundial: la protección digital.

A partir del semestre agosto-diciembre de 2026, la UANL ofertará la Licenciatura en Ingeniería en Ciberseguridad, con el objetivo de formar especialistas ante ataques informáticos.

La carrera tendrá una duración de ocho semestres y podrá cursarse en modalidad mixta o totalmente en línea.

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El programa académico será impartido en la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas y contará con más de 30 docentes especializados en áreas como matemáticas, física, cómputo y seguridad.

Los estudiantes aprenderán a diseñar sistemas seguros, proteger infraestructuras críticas, responder a incidentes digitales y aplicar herramientas como inteligencia artificial y ciencia de datos.

De acuerdo con especialistas, actualmente ocurre un ciberataque cada 39 segundos en el mundo, por lo que la formación de expertos se vuelve cada vez más necesaria.

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