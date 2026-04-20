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Coahuila

Arranca construcción de Misión Cerritos-Fundadores en Saltillo

Con una inversión de 120 millones de pesos, el paso a desnivel forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad y la conectividad en Saltillo.

  • 20
  • Abril
    2026

La obra del paso a desnivel Misión Cerritos/Fundadores, una de las promesas clave de la actual administración municipal de Saltillo, ha sido oficialmente puesta en marcha. El proyecto es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, y el Ayuntamiento de Saltillo, liderado por el alcalde Javier Díaz, quienes dieron inicio a los trabajos este día.

Con una inversión de 120 millones de pesos, la construcción de esta infraestructura busca beneficiar directamente a miles de familias que habitan en este sector de la capital coahuilense. Durante el arranque, autoridades destacaron que esta obra fue una de las principales solicitudes ciudadanas durante la campaña, por lo que su ejecución representa el cumplimiento de un compromiso adquirido con la población.

El paso a desnivel forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad y la conectividad en Saltillo. Tanto el gobierno estatal como el municipal reiteraron que continuarán impulsando proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo urbano y eleven la calidad de vida de los habitantes, avanzando con paso firme hacia una ciudad más moderna y funcional.


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