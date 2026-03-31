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Coahuila

Entrega a Javier Díaz equipamiento brigadistas de Saltillo

El alcalde de Saltillo entregó más de 800 artículos a brigadistas forestales para fortalecer atención a incendios en la región

  • 31
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la atención a emergencias en zonas naturales, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de más de 800 artículos a brigadistas forestales, entre equipo de protección, herramientas y suministros especializados. La inversión, superior al millón de pesos, beneficia a 22 combatientes y un jefe de brigada, quienes integran el grupo operativo de este año y están encargados de atender incendios en la región.

Durante el acto, el edil reconoció la labor de quienes arriesgan su vida en la primera línea de combate, destacando su compromiso con la protección de la sierra y el entorno ecológico de Saltillo. Asimismo, subrayó que estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, como parte de una estrategia integral que busca mejorar la capacidad de respuesta ante siniestros forestales.

El equipo entregado incluye uniformes, cascos, botas, mochilas especializadas, casas de campaña y lámparas, además de contar con cobertura de seguro para cada brigadista. Autoridades municipales y estatales, así como familiares de los combatientes, estuvieron presentes en la ceremonia, donde también se destacó la importancia del trabajo en equipo y el respaldo institucional para garantizar mejores condiciones a quienes enfrentan este tipo de contingencias.


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