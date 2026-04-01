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Coahuila

Plantean nueva propuesta para venta de AHMSA y MINOSA

El procedimiento fue promovido por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien informó que la propuesta fue entregada en tiempo y forma

  • 01
  • Abril
    2026

La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles la nueva propuesta formal para la venta de ambas empresas. El planteamiento busca concretar la enajenación bajo el esquema de unidad productiva, con el objetivo de preservar el mayor valor de los activos y beneficiar directamente a los trabajadores involucrados.

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El procedimiento fue promovido por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien informó que la propuesta fue entregada en tiempo y forma conforme a los lineamientos legales del proceso concursal. La intención central es evitar la fragmentación de las compañías, privilegiando su operación integral como una sola entidad productiva que permita mantener empleos y reactivar la actividad industrial en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, será la autoridad judicial la encargada de analizar y emitir la resolución correspondiente en torno a la viabilidad de esta nueva propuesta. Una vez que la jueza del concurso mercantil determine su postura, se darán a conocer los términos, bases y condiciones bajo los cuales se desarrollará el proceso de venta.

Buscan preservar valor de activos de AHMSA y MINOSA

La estrategia de venta bajo el esquema de unidad productiva ha sido utilizada en procesos similares, con el propósito de conservar la operación en marcha y evitar la depreciación de activos. En el caso de AHMSA y MINOSA, esta alternativa cobra relevancia debido al impacto económico y social que ambas empresas representan en la región Centro de Coahuila.

Altos Hornos de México fue declarado en quiebra y lleva tres años sin producción. Entre los acreedores privilegiados se encuentran Grupo Afirme y Cargill, quienes pretenden que los bienes que tienen en garantía por los adeudos de Altos Hornos de México, sean retirados del paquete de la subasta como unidad productiva.

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La Sindicatura reiteró que mantendrá informadas a todas las partes interesadas conforme se emitan resoluciones por parte del juzgado. Asimismo, enfatizó que el proceso se llevará a cabo con apego a la legalidad y bajo criterios de transparencia, con el fin de garantizar certidumbre en cada etapa del procedimiento.

Resolución judicial definirá siguientes pasos del proceso

El futuro inmediato de AHMSA y MINOSA dependerá de la resolución que emita la jueza Ruth Haggi Huerta García, encargada del concurso mercantil, quien definirá si la propuesta presentada cumple con los requisitos legales y financieros establecidos. Este fallo será determinante para avanzar hacia una posible reactivación de ambas empresas o redefinir el rumbo del proceso.

Mientras tanto, los sectores laboral y empresarial se mantienen a la expectativa de los resultados, considerando la importancia estratégica de la industria siderúrgica en la economía regional. La aprobación del esquema de venta podría representar la alternativa viable para rescatar la operación y mitigar el impacto social derivado de la crisis prolongada.


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