Polémicas opacan propuestas rumbo a elección en Coahuila

A solo dos semanas de que se celebre la jornada electoral para renovar el Congreso local de Coahuila, las campañas parecen haber tomado un rumbo muy distinto al que plantearon los partidos desde un inicio: los escándalos y el circo mediático se han impuesto a las propuestas realistas y, sobre todo, serias.

Desde el arranque, las campañas se han desarrollado en un ambiente enrarecido.

Morena aprovechó algunos resquicios legales para adelantar la promoción de candidatos mediante la figura de la precampaña —pensada originalmente para las contiendas internas de los partidos con dos o más aspirantes a un cargo— y, en los hechos, impulsar una campaña anticipada de sus candidatos.

En esa misma etapa comenzaron también las disputas por debajo de la mesa. Mientras los candidatos de Morena utilizaron la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum en su propaganda, manos desconocidas vandalizaron algunos espectaculares de los aspirantes guindas.

Un día antes de que arrancaran formalmente las campañas, uno de los candidatos, el controvertido empresario carbonero Antonio “Tony” Flores Guerra, conocido por presumir autos de alta gama y su estilo de vida en redes sociales, fue exhibido por una acusación de abuso sexual que enfrenta desde hace diez años en una corte de Texas.

Flores Guerra, ligado al excandidato del PT al Gobierno del estado, Ricardo Mejía Berdeja, actualmente ocupa un escaño en el Congreso de Coahuila y busca la reelección.

Tras hacerse públicas las acusaciones en su contra en Estados Unidos, desapareció por algunos días de la escena pública; sin embargo, posteriormente retomó sus actividades de campaña.

Reapareció esta semana, aunque no de la mejor manera. Durante un recorrido por el municipio de San Buenaventura, intentó saludar de beso en la mejilla a una comerciante de puestos callejeros, quien le respondió vaciándole una jarra con agua en el rostro mientras le gritaba: “¡¿Para qué me besas?!”.

El eterno llamado de los partidos a realizar “campañas de altura” y privilegiar las propuestas por encima de los ataques quedó, como suele ocurrir, solo en el discurso. Los candidatos no han logrado aterrizar adecuadamente sus propuestas ante un electorado que históricamente suele desairar elecciones “huérfanas” como esta, aquellas en las que no coinciden comicios para alcaldías, gubernatura o Presidencia de la República.

El 9 de mayo, Delia Aurora Hernández Alvarado, candidata de Morena por el Distrito 4, acusó a Édgar Sánchez Garza, con quien mantiene diferencias políticas desde hace años, de un presunto intento de feminicidio, de acuerdo con un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.

Sánchez Garza, exmilitante de diversos partidos, entre ellos Morena, aseguró haber sido agredido por un integrante del equipo de campaña de Hernández y descendió de su vehículo para encararlo, hecho que quedó registrado en video. El episodio derivó posteriormente en la acusación por intento de feminicidio; sin embargo, en las imágenes no se observa una agresión directa contra la candidata, sino hacia uno de sus colaboradores.

Fiel a su tradición de apostar por perfiles polémicos, el Partido Verde eligió como candidato por el Distrito 15 a Limbar Valdés, influencer que alcanzó notoriedad hace algunos años al autonombrarse “alcalde de Mirasierra”.

Su campaña se ha caracterizado por constantes ataques hacia otros candidatos, incluso retándolos a golpes, respaldado en su experiencia en artes marciales, además de generar interés mediático por sus acciones y declaraciones, más que por sus propuestas.

Incluso aquellos candidatos que han apostado por un discurso más conciliador han centrado parte de sus promesas en obras de infraestructura, bajo el argumento de que los diputados aprueban presupuestos destinados a la obra pública que ejecutan municipios y Gobierno estatal.

Por supuesto, tampoco ha faltado la guerra sucia: publicaciones apócrifas elaboradas con inteligencia artificial, enfrentamientos entre lideresas y grupos de choque de partidos opositores, así como la destrucción de propaganda electoral.

Así, las cosas no parecen pintar para que la elección de diputados resulte especialmente atractiva para el electorado coahuilense, que, por ahora, parece limitarse a observar el intercambio de ataques entre unos y otros.

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