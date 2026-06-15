Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
a68b5bae_7838_4538_942b_e19649c93e55_5f32d357e3
Coahuila

Fortalecen capacitación de Protección Civil y Bomberos en Parras

Las autoridades destacaron que el crecimiento de la ciudad exige contar con cuerpos de auxilio cada vez más especializados y mejor preparados

  • 15
  • Junio
    2026

Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y elevar la capacidad de respuesta ante emergencias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Parras puso en marcha un programa de evaluación y capacitación para su personal operativo. 

Las acciones buscan identificar áreas de oportunidad y reforzar conocimientos fundamentales en materia de primeros auxilios, combate de incendios y atención de contingencias.

Realizan diagnóstico para reforzar conocimientos y habilidades

El director de la corporación, Juan Manuel Parra Gallardo, informó que actualmente se realiza un diagnóstico mediante pruebas teóricas y prácticas para conocer el nivel de preparación de los elementos. 

A partir de estos resultados se desarrollará un plan de capacitación que incluye cursos, talleres y entrenamiento constante, además de la formación de nuevos integrantes y voluntarios interesados en sumarse a las labores de emergencia.

Las autoridades destacaron que el crecimiento de la ciudad exige contar con cuerpos de auxilio cada vez más especializados y mejor preparados. 

Asimismo, reiteraron la invitación a la ciudadanía para integrarse como voluntarios, quienes recibirán capacitación previa antes de participar en cualquier operativo, garantizando así su seguridad y una atención eficiente a la población en situaciones de riesgo.

a68b5bae-7838-4538-942b-e19649c93e55.jpeg

Cuerpos de auxilio permanecen en alerta por las lluvias

Cabe mencionar que también en las últimas horas en este municipio, los bomberos, protección civil y cuerpos policiacos han tenido mucho trabajo por la presencia de lluvias y se mantienen alertas y atentos para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse derivada de las condiciones meteorológicas.

cb1bf5b3-3034-463c-9af4-1f7cf58641a8.jpeg

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_16_at_1_26_28_AM_9224d3fd4f
Morena impugna la elección y el PRI defiende el resultado
eabfd934_32b0_4a81_bdbc_98888a24ec9c_21f3c058a5
Corporaciones mantienen labores de apoyo ante lluvias
e2f63b38_fb45_4a83_a831_cc5f4c1fd984_bf57ede107
Refuerzan operativos por pronóstico de lluvias en Torreón
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_45_a861e0610f
McLaren ante la FIA el regreso de Gasly al podio en Mónaco
armas_rosa_icela_75ee08f1c5
Suman más de 11,000 armas entregadas en jornadas de desarme
schwarzenegger_kamala_harris_unen_fuerzas_cambio_climatico_84b6b25eee
Schwarzenegger y Harris unen fuerzas contra políticas de Trump
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×