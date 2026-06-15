Fortalecen capacitación de Protección Civil y Bomberos en Parras
Las autoridades destacaron que el crecimiento de la ciudad exige contar con cuerpos de auxilio cada vez más especializados y mejor preparados
- 15
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Junio
2026
Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y elevar la capacidad de respuesta ante emergencias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Parras puso en marcha un programa de evaluación y capacitación para su personal operativo.
Las acciones buscan identificar áreas de oportunidad y reforzar conocimientos fundamentales en materia de primeros auxilios, combate de incendios y atención de contingencias.
Realizan diagnóstico para reforzar conocimientos y habilidades
El director de la corporación, Juan Manuel Parra Gallardo, informó que actualmente se realiza un diagnóstico mediante pruebas teóricas y prácticas para conocer el nivel de preparación de los elementos.
A partir de estos resultados se desarrollará un plan de capacitación que incluye cursos, talleres y entrenamiento constante, además de la formación de nuevos integrantes y voluntarios interesados en sumarse a las labores de emergencia.
Las autoridades destacaron que el crecimiento de la ciudad exige contar con cuerpos de auxilio cada vez más especializados y mejor preparados.
Asimismo, reiteraron la invitación a la ciudadanía para integrarse como voluntarios, quienes recibirán capacitación previa antes de participar en cualquier operativo, garantizando así su seguridad y una atención eficiente a la población en situaciones de riesgo.
Cuerpos de auxilio permanecen en alerta por las lluvias
Cabe mencionar que también en las últimas horas en este municipio, los bomberos, protección civil y cuerpos policiacos han tenido mucho trabajo por la presencia de lluvias y se mantienen alertas y atentos para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse derivada de las condiciones meteorológicas.
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