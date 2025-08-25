Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_25_at_6_00_49_PM_5a62f8b2a6
Coahuila

Fortalecen seguridad en La Laguna ante inquietudes de empresarios

El secretario de Gobierno estatal, Óscar Pimentel, señaló que aunque La Laguna se mantiene como una de las zonas más seguras del estado, no se bajará la guardia

  • 25
  • Agosto
    2025

Ante la creciente preocupación por la inseguridad en el estado vecino de Durango, empresarios de la región Lagunera sostuvieron una reunión con autoridades estatales y municipales para reforzar la coordinación en materia de seguridad.

En el encuentro participaron directivos de 25 empresas, así como representantes de distintas corporaciones, quienes reafirmaron su compromiso con la estrategia de cero tolerancia a la delincuencia en Coahuila.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, señaló que, aunque la región de La Laguna se mantiene como una de las más seguras del estado, no se bajará la guardia.

Subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con las autoridades duranguenses para evitar que la actividad delictiva traspase las fronteras estatales y afecte a los municipios colindantes.

Durante la reunión, las autoridades reafirmaron su disposición para atender de manera oportuna los reportes del sector empresarial, y destacaron que la clave para mantener un entorno seguro es el trabajo conjunto entre los gobiernos de Coahuila y Durango.

El objetivo principal es preservar la paz en la región y proteger tanto a los ciudadanos como a las inversiones que impulsan el desarrollo económico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_26_at_12_17_35_AM_7ec4036732
Vaqueros de la Prepa 2 de la UANL, buenos para saltar la cuerda
Whats_App_Image_2025_08_25_at_10_30_15_PM_1e18e2dac9
Refuerza Jesús Nava señalética vial previo al regreso a clases
cec036d4_8461_4ea5_904f_b0befb038e65_f46371e406
Muere tras caer de puente peatonal mientras realizaba trabajos
publicidad

Últimas Noticias

Israel_Gaza_86e51f5b08
Protestan en Israel para exigir liberación de rehenes en Gaza
Checo_Perez_a3d34a76f8
¡Ha vuelto! Cadillac confirma el regreso de 'Checo' Pérez a F1
93129934_10157455480154107_6146275784588787712_n_fdc6ac942b
Robbie Williams enfrenta demanda por autoría del éxito 'Angels'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×