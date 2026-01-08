Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_trump_diddy_996d88a7a4
Escena

Trump le niega una petición de indulto a 'Diddy'

De acuerdo con The New York Times, el presidente de EUA rechazó otorgarle el indulto al rapero después de recibir una petición por carta desde la cárcel

  • 08
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó otorgarle el indulto al rapero Sean 'Diddy' Combs después de recibir una petición por carta desde la cárcel, informó el mandatario en una entrevista publicada este jueves en The New York Times.

Trump aseguró que no concederá la solicitud de perdón presidencial ni al magnate musical ni a varias personas de alto perfil que se encuentran en prisión cumpliendo condena, como Nicolás Maduro o Dereck Chauvin, expolicía de Mineápolis condenado por el asesinato de George Floyd durante un arresto en 2020.

El líder republicano ha utilizado el poder ilimitado de clemencia presidencial para liberar de prisión a personalidades como el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien hasta el pasado diciembre estuvo condenado por estar detrás de las conspiraciones de narcotráfico "más grandes y violentas del mundo", según el Gobierno de Estados Unidos.

Combs, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un juicio que se alargó dos meses, el artista musical, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La Fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratónicos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días. E


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_trump_carteles_4a683e4869
Responde Sheinbaum a Trump sobre atacar a cárteles de México
inter_ice_mineapolis_4bc0f3aad6
Minnesota declara emergencia tras muerte de mujer por el ICE
Wall_Street_rojo_91f6285b9e
Wall Street abre en rojo por subidas en empresas de defensa
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_trump_carteles_4a683e4869
Responde Sheinbaum a Trump sobre atacar a cárteles de México
indetifican_a_agente_de_ice_asesino_mujer_mineapolis_minesota_inmunidad_1_e093755420
Identifican a agente de ICE y Vance le ofrece inmunidad absoluta
tribunal_justicia_tamaulipas_6dba7b4fcf
Dignificará Tribunal de Tamaulipas sueldos de empleados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×