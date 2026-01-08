Anuncia Mijes incremento salarial para policías de PROXPOL

En un esfuerzo por consolidar una de las corporaciones más sólidas de la zona metropolitana, el municipio de Escobedo formalizó un incremento salarial del 10% para todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (PROXPOL).

El anuncio fue encabezado por el alcalde Andrés Mijes, quien señaló que esta medida, aplicada de manera inmediata en este mes de enero, no es un hecho aislado, sino una política permanente de su administración para garantizar condiciones de vida dignas a quienes protegen a las familias del municipio.

Compromiso con la dignidad policial

Durante su mensaje, el munícipe enfatizó que el respaldo a la corporación va más allá de lo simbólico, traduciéndose en beneficios económicos directos y herramientas para el desarrollo profesional.

“Este Gobierno trabaja todos los días para que ustedes tengan mejores condiciones, más respaldo y mucha dignidad. Como todos los años que he encabezado la Administración, en este mes de enero todo el cuerpo policial recibirá este incremento del 10 por ciento”, afirmó Mijes.

Reconocimiento a la lealtad y el valor

En el marco de este anuncio, se realizaron dos entregas de reconocimientos fundamentales para la moral de la tropa:

Lealtad Institucional: Se premió la trayectoria de 79 elementos que cumplieron 5, 10, 15 y 20 años de servicio ininterrumpido durante el 2025.

Mérito Policial: Un total de 112 oficiales fueron galardonados por su intervención destacada en hechos delictivos y acciones relevantes que garantizaron la paz pública.

Con esta inversión en el capital humano, Escobedo busca no solo retener a sus mejores elementos, sino atraer a nuevos perfiles con vocación de servicio, asegurando que la PROXPOL continúe como un referente de proximidad y eficiencia.

