Bloqueo a juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales

El bloqueo al juzgado por el proceso de AHMSA afecta trámites judiciales y audiencias públicas en Monclova, confirmó Jorge Trejo Veloz, Juez Cuarto de Distrito, durante entrevista.

El plantón de obreros de Altos Hornos de México impide el acceso al Juzgado Cuarto de Distrito, lo que imposibilita continuar con juicios de amparo.

Jorge Trejo Veloz explicó que, aunque cuenta con medios electrónicos para trabajar desde casa, el cierre afecta a litigantes y ciudadanos. Señaló que las personas no pueden presentar escritos, demandas o promociones, lo que genera afectaciones directas a plazos y términos legales.

El juez advirtió que permitir el transcurso de plazos sin acceso al juzgado vulnera la certeza jurídica de las partes involucradas. Indicó que, ante el bloqueo, se requiere declarar el día como inhábil para evitar perjuicios procesales a los justiciables.

Trejo Veloz informó que estaban programadas audiencias públicas donde podría dictarse sentencia, mismas que no pueden celebrarse. Explicó que las audiencias son públicas y las partes tienen derecho a estar presentes durante su desarrollo.

La imposibilidad de ingreso, dijo, limita un derecho procesal de las personas interesadas en los juicios. El órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación ya fue notificado del bloqueo desde las primeras horas.

El aviso se realizó por el área de seguridad y posteriormente se reiteró que no existen condiciones para laborar con normalidad.

Sobre la petición de diálogo con la jueza Ruth, quien lleva el concurso mercantil de AHMSA, informó que intentó comunicarse. Sin embargo, señaló que no fue posible el contacto directo, aunque el órgano correspondiente mantiene apertura para recibir a los obreros. Aclaró que no puede intervenir ni sugerir acuerdos, por respeto a la independencia de cada juzgado.

Respecto a los casos urgentes, Trejo Veloz explicó que siempre existe un secretario de guardia disponible. Precisó que las demandas de amparo urgente pueden presentarse las 24 horas, los 365 días del año.

El teléfono del secretario de guardia se encuentra publicado en el exterior del edificio judicial. Aunque el acceso esté bloqueado, las personas pueden comunicarse y el trámite se realiza incluso desde casa.

Sobre las peticiones de los trabajadores, indicó que puede recibir los escritos y turnarlos a la jueza del concurso. Subrayó que esa es la única actuación posible dentro de sus facultades legales. El juez reiteró que no puede emitir respuestas ni resoluciones sobre la subasta prorrogada 30 días.

Al ser cuestionado sobre posibles responsabilidades por el bloqueo, afirmó que no tiene atribuciones para iniciarlas. Indicó que, en su caso, correspondería a otras instancias valorar alguna acción.

Trejo Veloz expresó comprensión por la inconformidad de los ex trabajadores de AHMSA. Reconoció la complejidad social, económica y familiar derivada de la quiebra de la empresa. Manifestó empatía con la problemática que enfrenta la ciudad de Monclova.

Finalmente, expresó su deseo de que el proceso judicial se resuelva pronto y señaló que una resolución podría traer mayor tranquilidad y certeza a las familias afectadas por la situación.

