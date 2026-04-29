Ramos Arizpe honra legado histórico y desarrollo

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó la entrega de la presea Miguel Ramos Arizpe a tres perfiles que han marcado la historia y el desarrollo del municipio, en el marco del 46 aniversario de la elevación a ciudad, cuya sesión solemne se realizará el próximo 13 de mayo en el Teatro de la Ciudad.

Entre los galardonados destaca el reconocimiento post mortem al General Eulalio Gutiérrez Ortiz, figura clave de la Revolución Mexicana y originario del municipio, quien asumió la Presidencia Provisional de México en 1914.

Asimismo, se otorgará la distinción en vida a María de Jesús Aguirre de Saucedo, por su trayectoria y aportaciones al desarrollo social de la comunidad, así como un reconocimiento institucional a la empresa Stellantis, por su impacto en la generación de empleo y el fortalecimiento del sector industrial en la región.

Durante la sesión de Cabildo también se avaló la realización de este acto cívico, considerado uno de los más relevantes en el calendario municipal, al reunir elementos históricos, sociales y económicos que definen la identidad de Ramos Arizpe.

Además, se aprobaron diversos acuerdos administrativos, entre ellos la firma de convenios de colaboración con el Gobierno del Estado y mecanismos de coordinación con los municipios de Saltillo y Arteaga, enfocados en temas como movilidad, salud, planeación urbana, agua y medio ambiente.

Con estas decisiones, el Ayuntamiento busca fortalecer tanto el reconocimiento a figuras clave en la historia local como la coordinación regional para el desarrollo del municipio.

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