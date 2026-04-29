Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_29_at_16_06_13_2_c8cebb510b
Coahuila

Ramos Arizpe honra legado histórico y desarrollo

El Cabildo de Ramos Arizpe entregará presea Miguel Ramos Arizpe a figuras históricas, sociales e industriales en aniversario de la ciudad

  • 29
  • Abril
    2026

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó la entrega de la presea Miguel Ramos Arizpe a tres perfiles que han marcado la historia y el desarrollo del municipio, en el marco del 46 aniversario de la elevación a ciudad, cuya sesión solemne se realizará el próximo 13 de mayo en el Teatro de la Ciudad.

Entre los galardonados destaca el reconocimiento post mortem al General Eulalio Gutiérrez Ortiz, figura clave de la Revolución Mexicana y originario del municipio, quien asumió la Presidencia Provisional de México en 1914.

Asimismo, se otorgará la distinción en vida a María de Jesús Aguirre de Saucedo, por su trayectoria y aportaciones al desarrollo social de la comunidad, así como un reconocimiento institucional a la empresa Stellantis, por su impacto en la generación de empleo y el fortalecimiento del sector industrial en la región.

Durante la sesión de Cabildo también se avaló la realización de este acto cívico, considerado uno de los más relevantes en el calendario municipal, al reunir elementos históricos, sociales y económicos que definen la identidad de Ramos Arizpe.

Además, se aprobaron diversos acuerdos administrativos, entre ellos la firma de convenios de colaboración con el Gobierno del Estado y mecanismos de coordinación con los municipios de Saltillo y Arteaga, enfocados en temas como movilidad, salud, planeación urbana, agua y medio ambiente.

Con estas decisiones, el Ayuntamiento busca fortalecer tanto el reconocimiento a figuras clave en la historia local como la coordinación regional para el desarrollo del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1301_843a2932ab
Sancionará Ramos Arizpe a padres de menores que anden en moto
b23c15c1_1c3d_4ea0_b293_cab1aa37576b_e00f4cb224
Aprueba cabildo de Ramos Arizpe donación de inmueble
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad

Últimas Noticias

apec_sheinbaum_cumbre_china_3671448315
Presidencia prioriza asistir a Cumbre de la APEC en China
apuesta_alcaldes_saltillo1_d10e8b150e
Apuesta entre alcaldes beneficia con equipo a escuela de Saltillo
Wall_Street_rojo_b22daeddd9
Wall Street abre en verde tras resultados positivos empresariales
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×