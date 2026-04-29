Bañan a niña en agua purificada por falta de servicio en Torreón

Una situación que evidencia la crisis en el suministro de agua se hizo visible recientemente en Torreón, donde una familia fue captada bañando a una menor con agua purificada ante la falta del servicio en su colonia.

El hecho, que comenzó a difundirse en redes sociales, ha generado preocupación entre la población por las condiciones en las que algunas familias deben enfrentar el día a día.

El video, compartido por un usuario identificado como Aarón Córdova, muestra cómo los habitantes de la colonia Valle Oriente han tenido que recurrir a garrafones para realizar actividades básicas como el aseo personal.

Según lo expuesto, llevan más de un mes sin acceso regular al agua, lo que ha obligado a modificar sus rutinas y a priorizar el uso del recurso disponible.

La grabación ha provocado diversas reacciones, al poner en evidencia las dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando el acceso al agua se vuelve limitado, especialmente en medio de las altas temperaturas.

Entre cubetas y garrafones, tareas cotidianas se transforman en un desafío constante, mientras el caso vuelve a poner en el centro del debate el problema del desabasto en varias zonas de la región.

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