Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
83986a5e_2647_4dc6_abf8_adb3fa0740f2_cc96cfbed9
Coahuila

Bañan a niña en agua purificada por falta de servicio en Torreón

Según lo expuesto, llevan más de un mes sin acceso regular al agua, lo que ha obligado a modificar sus rutinas y a priorizar el uso del recurso disponible

  • 29
  • Abril
    2026

Una situación que evidencia la crisis en el suministro de agua se hizo visible recientemente en Torreón, donde una familia fue captada bañando a una menor con agua purificada ante la falta del servicio en su colonia.

El hecho, que comenzó a difundirse en redes sociales, ha generado preocupación entre la población por las condiciones en las que algunas familias deben enfrentar el día a día.

El video, compartido por un usuario identificado como Aarón Córdova, muestra cómo los habitantes de la colonia Valle Oriente han tenido que recurrir a garrafones para realizar actividades básicas como el aseo personal.

Según lo expuesto, llevan más de un mes sin acceso regular al agua, lo que ha obligado a modificar sus rutinas y a priorizar el uso del recurso disponible.

La grabación ha provocado diversas reacciones, al poner en evidencia las dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando el acceso al agua se vuelve limitado, especialmente en medio de las altas temperaturas.

Entre cubetas y garrafones, tareas cotidianas se transforman en un desafío constante, mientras el caso vuelve a poner en el centro del debate el problema del desabasto en varias zonas de la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_13_at_1_08_03_AM_561ac22269
Atribuyen escasez de agua en Tamaulipas a pozos
Whats_App_Image_2026_02_12_at_4_13_29_PM_f80823fec6
Expertos alertan que no se debe bajar la guardia ante sequías
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_36_56_AM_81a8c9a8bc
Buscan frenar inundaciones en Reynosa con dos presas
publicidad

Últimas Noticias

apuesta_alcaldes_saltillo1_d10e8b150e
Apuesta entre alcaldes beneficia con equipo a escuela de Saltillo
Wall_Street_rojo_b22daeddd9
Wall Street abre en verde tras resultados positivos empresariales
Mayakoba_2_78a28c86dc
Inversiones inmobiliaria de Monterrey a Playa del Carmen
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×