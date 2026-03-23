Dice Fiscalía que violencia familiar se relaciona con adicciones

La fiscal de las Mujeres y la Niñez, Kathy Salinas Pérez, informó que distintas colonias de la capital de Coahuila registran altos niveles de violencia familiar, al tiempo que se analizan factores de riesgo y consecuencias dentro del entorno doméstico.

De acuerdo con la funcionaria, las colonias Saltillo 2000, Teresitas y Mirasierra se encuentran entre las zonas con mayor incidencia de violencia familiar en la capital de Coahuila. Estas áreas han sido identificadas como puntos donde se concentran de manera recurrente los reportes relacionados con conflictos en el hogar.

Salinas Pérez explicó que el consumo de alcohol y drogas no es la causa principal de las agresiones, pero sí funciona como un detonante, especialmente durante los domingos por la noche, momento en el que se incrementa el número de reportes. Este patrón ha sido detectado como una constante en la atención de casos.

¿Quiénes son las víctimas colaterales de la violencia familiar?

La fiscal señaló que el problema no se limita a quienes ejercen o padecen directamente la violencia, ya que también existen víctimas colaterales dentro del núcleo familiar. En varios casos, las parejas —principalmente mujeres— de personas con adicciones resultan afectadas y pueden incluso desarrollar algún tipo de dependencia, lo que complica y prolonga el ciclo de violencia.

¿Cómo afecta la violencia familiar a niñas y niños?

Asimismo, advirtió que los niños son quienes resultan más perjudicados al crecer en entornos marcados por conflictos y consumo de sustancias. Esta exposición incrementa el riesgo de que reproduzcan estos patrones en su vida adulta, perpetuando la problemática dentro de la sociedad.

¿Qué acciones se buscan para atender la problemática?

Ante este panorama, se busca reforzar estrategias de atención integral que permitan atender tanto a víctimas de violencia como a personas con problemas de adicciones, además de proteger a menores de edad. El objetivo es prevenir que estas condiciones continúen afectando el desarrollo y futuro de las familias involucradas.

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