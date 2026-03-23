Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
violencia_839311e04f
Coahuila

Dice Fiscalía que violencia familiar se relaciona con adicciones

Asimismo, advirtió que los niños son quienes resultan más perjudicados al crecer en entornos marcados por conflictos y consumo de sustancias.

  • 23
  • Marzo
    2026

La fiscal de las Mujeres y la Niñez, Kathy Salinas Pérez, informó que distintas colonias de la capital de Coahuila registran altos niveles de violencia familiar, al tiempo que se analizan factores de riesgo y consecuencias dentro del entorno doméstico.

De acuerdo con la funcionaria, las colonias Saltillo 2000, Teresitas y Mirasierra se encuentran entre las zonas con mayor incidencia de violencia familiar en la capital de Coahuila. Estas áreas han sido identificadas como puntos donde se concentran de manera recurrente los reportes relacionados con conflictos en el hogar.

Salinas Pérez explicó que el consumo de alcohol y drogas no es la causa principal de las agresiones, pero sí funciona como un detonante, especialmente durante los domingos por la noche, momento en el que se incrementa el número de reportes. Este patrón ha sido detectado como una constante en la atención de casos.

¿Quiénes son las víctimas colaterales de la violencia familiar?

La fiscal señaló que el problema no se limita a quienes ejercen o padecen directamente la violencia, ya que también existen víctimas colaterales dentro del núcleo familiar. En varios casos, las parejas —principalmente mujeres— de personas con adicciones resultan afectadas y pueden incluso desarrollar algún tipo de dependencia, lo que complica y prolonga el ciclo de violencia.

¿Cómo afecta la violencia familiar a niñas y niños?

Asimismo, advirtió que los niños son quienes resultan más perjudicados al crecer en entornos marcados por conflictos y consumo de sustancias. Esta exposición incrementa el riesgo de que reproduzcan estos patrones en su vida adulta, perpetuando la problemática dentro de la sociedad.

¿Qué acciones se buscan para atender la problemática?

Ante este panorama, se busca reforzar estrategias de atención integral que permitan atender tanto a víctimas de violencia como a personas con problemas de adicciones, además de proteger a menores de edad. El objetivo es prevenir que estas condiciones continúen afectando el desarrollo y futuro de las familias involucradas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_2712_c7253a2278
Buscan reducir afectaciones a familias por tren de pasajeros
d2d67a90_ef17_409a_a619_7e05442a4e5d_e254697ad5
Busca Ramos Arizpe reducir desabasto de agua con nuevos pozos
cabanuelas_que_son_como_funcionan_que_dicen_de_este_ano_calor_mayo_c4da9b78a1
Impacta en Coahuila la primera ola de calor del año
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_84954a5946
Identifican a las maestras asesinadas por un alumno en Michoacán
1eded59a_6a96_46f1_bb41_1d78a3072544_30d590d53b
Realizan encuentro deportivo de atletismo en CAM de Reynosa
f4e501a3_acb8_4d1d_8c45_81c24abc1641_8297dd4d74
Saturan clínicas por alta demanda de certificados de discapacidad
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×