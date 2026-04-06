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Coahuila

Impulsa la UA de C programa de ‘Universidad Verde’

El cuidado y seguimiento de estos espacios estará a cargo de los Comités Ambientales de Lobos Verdes, que supervisan su mantenimiento y preservación

  • 06
  • Abril
    2026

La Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria de la UA de C, a cargo de Verónica Villarreal Sánchez, instaló jardines polinizadores en prácticamente todos sus campus, con lo que la UA de C se contribuye a la preservación de la biodiversidad.

“Con esto nos convertimos en un lugar seguro para las diferentes especies, sobre todo para las abejas, la mariposa monarca… el 100 por ciento tiene jardines polinizadores”.

Hace unos días, la Secretaría del Medio Ambiente hizo una donación de mil 500 plantas de distintas especies que favorecen este tipo de proyectos sustentables.

Villarreal Sánchez explicó que este tipo de jardines, son esenciales para la preservación de la biodiversidad, y por ello se consuguió el apoyo de los planteles de la Universidad en todo el estado.

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De acuerdo con la Coordinadora de Sustentabilidad Universitaria, la UA de C cuenta en todo el estado con 31 refugios para polinizadores como abejas, mariposas y colibríes en la Unidad Sureste, con 14 en la Unidad Norte y con 13 en la Unidad Laguna.

El cuidado y seguimiento de estos espacios estará a cargo de los Comités Ambientales de Lobos Verdes, que supervisan su mantenimiento y preservación.

Otro de los programas que fomenta esta coordinación es la reforestación con árboles nativos, y que para ello han planteado metas anuales, de la que en 2026 se ha cubierto un 35 por ciento.

Villarreal Sánchez destacó la participación de los jóvenes universitarios, quienes se han involucrado en este tipo de actividades, que se ha fortalecido a través de iniciativas como la de plantar un árbol antes de la titulación como requisito para los profesionistas que egresan de la Universidad.


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