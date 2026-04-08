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Internacional

Artemis II inicia maniobra clave para regresar a la Tierra

La cápsula Orión encendió motores para ajustar su trayectoria y prepara su amerizaje en el Pacífico tras su paso por la Luna

  • 08
  • Abril
    2026

Después de su paso por la Luna, la misión Artemis II inició la maniobra de corrección de trayectoria de retorno a la Tierra.

De acuerdo con el control de misión, los astronautas encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de Estados Unidos, la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso.

La maniobra de corrección de trayectoria de retorno o, por sus siglas en inglés, RTCB, es un ajuste de propulsión que realiza la cápsula para poder retornar a la atmósfera con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.

La NASA dijo este martes que prevé un clima favorable para que Orión americe este viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California.

Está previsto que los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha.

Orión abandonó este martes, séptimo de la misión Artemis II, la esfera de influencia de la Luna y sus cuatro astronautas iniciaron su regreso a Tierra tras orbitar el satélite el lunes.

La tripulación dedicará estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra.

La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte. 


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