Álvaro Moreira destaca trabajo cercano y respalda sanciones

Durante un evento realizado en la colonia Lomas de Lourdes, el diputado local del Distrito 16, Álvaro Moreira, subrayó la importancia de mantener un trabajo cercano con la ciudadanía de manera constante, y no únicamente en tiempos electorales. El legislador afirmó que recorrer las colonias es una labor de años que permite conocer de primera mano las necesidades de la población.

En su participación, Moreira destacó que ha continuado visitando distintos sectores de su distrito, lo que ha facilitado la gestión de obras como la recientemente iniciada en esta zona. Señaló que el contacto directo con los vecinos es fundamental para impulsar proyectos que realmente respondan a las demandas sociales.

Asimismo, el diputado local expresó su respaldo al alcalde Javier Díaz en su propuesta de aplicar sanciones a quienes ensucien los espacios públicos. Consideró necesario establecer medidas firmes para evitar que la ciudad se deteriore, y advirtió que quienes sean sorprendidos arrojando basura deberán enfrentar las consecuencias, con el objetivo de mantener un entorno limpio y ordenado para todos los saltillenses.

Comentarios