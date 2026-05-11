Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_6331_9cdf576e47
Coahuila

IMSS alerta por golpes de calor ante temperaturas en Coahuila

Altas temperaturas elevan riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas; recomiendan hidratación y evitar sol intenso

  • 11
  • Mayo
    2026

Las altas temperaturas que se mantienen en distintas regiones de Coahuila ya comenzaron a elevar el riesgo de golpes de calor, principalmente entre menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La médica familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 70, Nadia Ibeth Quinteros Aragón, informó que este tipo de afectaciones aumentan durante días con sensaciones térmicas superiores a los 30 grados centígrados y pueden agravarse cuando las temperaturas rebasan los 40 grados. 

Explicó que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta supera los 40 grados centígrados, provocando síntomas como fiebre, taquicardia, desmayos, sudoración excesiva, dolor de cabeza y debilidad.

La especialista señaló que uno de los principales factores de riesgo es la exposición prolongada al sol o permanecer demasiado tiempo en espacios con temperaturas elevadas. 

IMG_6331.jpeg

Ante ello, recomendó mantenerse hidratado principalmente con agua natural, además de evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 17:00 horas.

También sugirió el uso de gorra, sombrero, bloqueador solar y ropa ligera para personas que trabajan en exteriores o permanecen largos periodos bajo el sol.  

Respecto al uso de aire acondicionado, indicó que es importante realizar una transición gradual entre espacios fríos y calientes para evitar choques térmicos que puedan provocar baja presión, desmayos o palpitaciones aceleradas. 

e9e6545a-07b2-424a-9c7c-74d8bde03bc1.jpeg
La doctora aclaró además que consumir bebidas muy frías no provoca enfermedades en la garganta, aunque recomendó moderar su consumo en personas con padecimientos cardíacos debido a posibles alteraciones en la presión arterial. 

El IMSS identificó como población más vulnerable a niñas y niños menores de seis años, adultos mayores de 65, personas con obesidad, deshidratación, enfermedades cardíacas o quienes consumen alcohol. 

Entre los signos de alarma de un golpe de calor destacan piel caliente y seca sin sudoración, confusión, vómitos frecuentes y dificultad para respirar, síntomas que requieren atención médica inmediata.  

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_11_at_5_18_56_PM_8eac30948f
Buscará Saltillo atraer turistas del Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_05_11_at_5_17_34_PM_69079eed88
Advierten retos de seguridad y corrupción rumbo al Mundial 2026
IMG_3245_6f5f69b411
Conductor presuntamente ebrio sobrevive a volcadura
publicidad

Últimas Noticias

puente_magueyes_mainero_af33a68497
Ven como prioridad concluir puente del poblado Magueyes
kuwait_iran_38b1ddfd86
Kuwait acusa a Irán de planear ataque armado en isla estratégica
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Consolida Sheinbaum el respaldo ciudadano con un 72%
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
HH_u01_Ibw_AA_Cc_H_1035df15dc
Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona
publicidad
×