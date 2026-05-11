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Coahuila

Hacen mal uso de juegos inclusivos en plaza de Ramos Arizpe

El columpio fue instalado especialmente para una menor con discapacidad que vive cerca de la plaza y solicitó contar con un espacio recreativo accesible

  • 11
  • Mayo
    2026

Un trío de adolescentes fueron captados utilizando de forma indebida los juegos inclusivos instalados en la plaza pública de la colonia Fidel Velázquez, en Ramos Arizpe, pese que estan diseñados y  destinadas a menores con discapacidad.

Las imágenes y reportes difundidos por vecinos muestran a varios jóvenes subiéndose a los columpios adaptados para niñas y niños en silla de ruedas, situación que ya había generado afectaciones y reparaciones recientes en el área recreativa.  

El caso ocurre días después de que autoridades municipales denunciaran actos vandálicos contra estos juegos inclusivos, los cuales fueron dañados en al menos dos ocasiones.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó previamente que el columpio fue instalado especialmente para una menor con discapacidad que vive cerca de la plaza y solicitó contar con un espacio recreativo accesible. 

Sin embargo, adolescentes y jóvenes comenzaron a utilizar el juego de manera incorrecta, subiéndose varias personas al mismo tiempo en una estructura diseñada únicamente para una persona. 

Tras los daños registrados, el municipio anunció rondines de vigilancia en plazas públicas y la integración de comités vecinales para reportar vandalismo y mal uso de áreas recreativas. 

Autoridades municipales reiteraron el llamado a madres, padres de familia y vecinos para cuidar los juegos inclusivos y evitar afectaciones a menores con discapacidad que utilizan estos espacios. 

La plaza Fidel Velázquez ha sido uno de los puntos donde más reportes de vandalismo y deterioro de juegos infantiles se han registrado en las últimas semanas en Ramos Arizpe.

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