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Coahuila

Reconocen a matriarca del pan de pulque con Presea 2026

María de Jesús Aguirre, pilar de la histórica panadería El Roble y símbolo de Ramos Arizpe, recibirá la Presea en Vida Miguel Ramos Arizpe

  • 11
  • Mayo
    2026

La impulsora de una de las tradiciones gastronómicas más representativas de Ramos Arizpe, María de Jesús Aguirre de Saucedo de 93 años, será reconocida este 13 de mayo con la Presea en Vida 2026 Miguel Ramos Arizpe  durante la celebración por el 46 aniversario de la elevación de la ciudad. 

El reconocimiento será entregado por el Republicano Ayuntamiento como homenaje a su trayectoria social, comunitaria y familiar, además de su participación dentro de la histórica panadería “El Roble”, negocio identificado por generaciones con la elaboración del tradicional pan de pulque.  

Su hijo, Ramón Saucedo Aguirre, señaló que la familia recibió con orgullo la noticia y confirmó que fue la propia homenajeada quien decidió aceptar la distinción. 

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“Ella está muy contenta. Desde que nos avisaron que era candidata para la presea, ella nos dijo que sí quería recibirla”, comentó. 

Además del legado familiar ligado a la panadería, María de Jesús Aguirre también participó en labores de asistencia social entre 1964 y 1966 desde el entonces Instituto de Protección a la Infancia, antecedente del actual DIF Municipal, durante la administración de su esposo el ex alcalde Ramón Saucedo González. 

De acuerdo con su familia, fue una figura cercana a programas de apoyo comunitario y ayuda a personas en situación vulnerable. 

Ramón Saucedo Aguirre recordó además que su madre fue pieza clave para mantener y hacer crecer la panadería familiar mientras su padre desempeñaba actividades políticas y públicas. 

“Ella fue el pilar principal de la panadería. Siempre estuvo al pie del cañón y fue quien la sacó adelante”, expresó. 

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Añadió que gracias al trabajo realizado en el negocio familiar pudieron sacar adelante a cinco hijos, quienes además de involucrarse en la panadería lograron convertirse en profesionistas. 

La familia destacó también que la tradición del pan de pulque sigue formando parte de la identidad de Ramos Arizpe y continúa siendo uno de los símbolos más representativos del municipio. 
 
La entrega de la Presea en Vida 2026 se realizará durante la sesión solemne organizada como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario 46 de Ramos Arizpe como ciudad.  

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