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Escena

Ben Kingsley y Max Minghella se suma a 'The White Lotus 4'

La plataforma de streaming confirmó el elenco final de la cuarta temporada, que llevará la sátira de Mike White a Francia y al Festival de Cannes.

  • 11
  • Mayo
    2026

La plataforma de streaming, HBO anunció la incorporación de Ben Kingsley, Max Minghella y Pekka Strang al elenco de la cuarta temporada de “The White Lotus”, en lo que la cadena describió como el anuncio final de reparto para la nueva entrega de la exitosa serie creada por Mike White.

La cuarta temporada trasladará la historia a Francia y se desarrollará en el contexto del Festival de Cine de Cannes, donde un nuevo grupo de huéspedes y empleados protagonizará otra semana de lujo, tensión y sátira social.

Cannes será el nuevo escenario

De acuerdo con la nueva propuesta, la temporada seguirá a dos equipos rivales de filmación que competirán dentro del prestigioso festival.

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Uno de los grupos se hospedará en un ostentoso hotel sobre La Croisette, mientras que el otro se instalará en un exclusivo refugio en una colina, en una narrativa que pondrá especial énfasis en el estilo de servicio francés.

Ben Kingsley, reconocido por “Gandhi”, Max Minghella, conocido por “Industry”, y Pekka Strang, actor de “Tom of Finland”, interpretarán personajes recurrentes dentro de esta nueva historia coral.

Reparto repleto de figuras

Los tres actores se suman a un elenco previamente confirmado que incluye a Vincent Cassel, Steve Coogan, Laura Dern, Chris Messina, Kumail Nanjiani, Ari Graynor, Alexander Ludwig y Nadia Tereszkiewicz, entre otros.

También participarán Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Perez y Max Greenfield.

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Laura Dern se integró al proyecto en una fase tardía luego de que Helena Bonham Carter abandonara la producción por diferencias creativas.

Aunque temporadas anteriores mantuvieron ciertos personajes recurrentes, como Jennifer Coolidge, Natasha Rothwell y Jon Gries, HBO no ha confirmado si habrá apariciones sorpresa de figuras previas en esta nueva etapa.

Mike White volverá como creador, guionista, director y productor ejecutivo, acompañado nuevamente por David Bernad y Mark Kamine.


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