Cuesta de enero golpea con fuerza a familias de Saltillo

Al avanzar los últimos días del primer mes de 2026, la cuesta de enero continúa afectando la economía de las familias saltillenses, quienes aseguran que el impacto se siente con mayor intensidad que en años anteriores.

Los gastos acumulados de diciembre siguen pesando en los bolsillos, mientras que los ingresos no alcanzan para cubrir todas las necesidades del hogar.

Personas consultadas en distintas zonas de Saltillo coincidieron en que el aumento en los precios de productos básicos y servicios ha complicado aún más la situación.

Señalan que el dinero rinde menos, lo que ha obligado a recortar gastos, posponer compras y ajustar prioridades para poder salir adelante durante este inicio de año.

Ante este escenario, los ciudadanos consideran que la cuesta de enero 2026 podría extenderse por varias semanas e incluso meses.

Por ello, destacan la importancia de ahorrar, buscar opciones para economizar y cuidar de manera más estricta el manejo del dinero, con el fin de enfrentar un periodo que, aseguran, aún no muestra señales claras de mejora.

