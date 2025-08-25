Facultad de Comunicación de Saltillo celebra 45 años

Entre música, aplausos y la entrega de reconocimientos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Saltillo celebró su 45 aniversario de fundación, destacando más de cuatro décadas de formación académica y atención a estudiantes.

Durante la ceremonia, se reconoció el trabajo de quienes han contribuido al crecimiento de la institución y al impulso de generaciones de comunicólogos.

Miguel, director de la facultad, expresó su satisfacción por este aniversario y señaló que el compromiso de la comunidad universitaria es continuar con el desarrollo académico y profesional de los futuros egresados.

“Nos sentimos orgullosos de estos 45 años, pero sabemos que vamos por más”, indicó el director.

En el evento también se escucharon las voces de estudiantes, quienes compartieron lo que significa para ellos formar parte de esta casa de estudios.

Víctor Santiago, alumno de cuarto semestre, destacó que la facultad le ha permitido crecer tanto en lo personal como en lo académico.

“Estudiar aquí me ha abierto oportunidades y me ha motivado a prepararme más. Los maestros y el ambiente nos impulsan a dar lo mejor de nosotros”, mencionó.

Por su parte, Azucena, estudiante de octavo semestre, resaltó que la institución le ha brindado herramientas para enfrentar su futuro profesional.

“Me siento muy orgullosa de ser parte de esta generación que celebra el aniversario.

Aquí aprendí no solo de comunicación, sino también de trabajo en equipo y compromiso”, señaló.

Con la presencia de egresados, docentes y alumnos actuales, la ceremonia concluyó reafirmando el objetivo de la facultad: continuar formando comunicadores comprometidos con la sociedad y con la profesión.

Mantienen abiertas las inscripciones

La facultad informó que mantiene abiertas sus inscripciones para quienes deseen integrarse y cursar la carrera en esta institución.

De acuerdo con la dirección de la facultad, los interesados pueden acercarse a las instalaciones para solicitar información sobre requisitos, procesos de registro y fechas de inicio de clases.

Como parte de la papelería solicitada, se pide a los aspirantes presentar acta de nacimiento, CURP, certificado de bachillerato o constancia de estudios, fotografías tamaño infantil, comprobante de domicilio y una identificación oficial, además de llenar la solicitud de ingreso.

La institución reiteró que su objetivo es continuar formando profesionales en el área de la comunicación, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollarse en el ámbito laboral y académico.

Durante el proceso, algunos estudiantes compartieron su experiencia como parte de esta casa de estudios.

Víctor Santiago, alumno de primer semestre, comentó que su decisión de inscribirse se basó en la proyección que ofrece la facultad.

“Siempre me llamó la atención el periodismo y aquí encontré la oportunidad de prepararme. El proceso de inscripción fue muy claro y rápido, solo tuve que entregar mis documentos y en pocos días ya estaba registrado”, dijo.

Azucena, estudiante de octavo semestre, recomendó a los aspirantes aprovechar esta convocatoria.

“Entrar aquí fue una de las mejores decisiones. La carrera te da bases sólidas, pero también experiencias prácticas que te preparan para lo que viene afuera. A los que están pensando en inscribirse, les diría que no lo duden”, expresó.

La facultad hizo un llamado a los interesados para acudir en tiempo y forma a completar su registro y formar parte de la próxima generación de comunicólogos.

Comentarios