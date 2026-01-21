UAdC inaugura nuevos Puntos Violetas en sus facultades

Con el objetivo de crear espacios seguros para mujeres en situación de riesgo, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdC) inauguró este miércoles cuatro nuevos Puntos Violetas en sus facultades.

Esta iniciativa busca establecer un total de al menos 30 Puntos Violetas en todo el estado.

La ceremonia de inauguración fue presidida por Mayra Valdés, secretaria de la Mujer, y María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, junto con autoridades universitarias.

Los nuevos Puntos Violetas se encuentran en la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias y Humanidades, la Facultad de Medicina y la Escuela de Bachilleres "Dr. Mariano Narváez".

La implementación de estos espacios seguros es un paso significativo hacia la protección y el bienestar de las mujeres en el ámbito académico y comunitario.

