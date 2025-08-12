Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_12_at_6_50_01_PM_df75753327
Coahuila

Incendio en IMSS 7 se originó por un corto en una lampara

Un corto circuito en una lámpara causó un incendio en la clínica ubicada en Monclova, evacuando a pacientes y familiares sin reportar lesionados ni daños graves

  • 12
  • Agosto
    2025

Ante la gran movilización que se originó la madrugada de este martes en la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el reporte de un incendio en la segunda planta.

Se informo mediante un comunicado que los hechos se derivaron de un corto circuito en la balastra de una lampara.

Ante esto se  activó el protocolo de la unidad interna de Protección Civil,  donde comenzaron las manibras de combate al siniestro al tiempo de que se procedio a la evacuación de pacientes y familiares hacia el piso inferior por la presencia de humo. No se reportaron lesionados ni personas intoxicadas.

Una vez controlado el conato de incendio, las unidades de Protección Civil, cuerpos de rescate y personal de Conservación y Servicios Generales hicieron un recorrido en área sin detectar daño estructural, ni equipo médico afectado, solamente daños en una lámpara y un colchón.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

c27c5af0_9181_46d8_8caf_baaee428eeff_9e7c9e8287
Familias en riesgo por deslave del arroyo La Encantada
volcadura_camion_gallinas2_36ebd7e532
Vuelca tráiler que transportaba gallinas en Ramos Arizpe
a04401a3_af6e_4520_82a8_e0f5ba133774_6dbff478d6
Muere en choque de tráileres en la autopista Monterrey–Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

16777777777777777777777777777777777_0d79e42a0c
Fallas en WhatsApp Web afectan a usuarios en todo el mundo
dif_reynosa_educacion_e24fcfd9ef
Busca DIF Reynosa garantizar a menores derecho a la educación
operativo_seguridad_puente_598a949a26
Retoman operativo en el Puente Internacional por regreso a clases
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×