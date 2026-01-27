Nueva Ciudad Judicial fortalecerá Estado de derecho en Coahuila

Con la entrega de las instalaciones de la Ciudad Judicial al oriente de Saltillo, se fortalece la impartición de justicia y el estado de derecho de los coahuilenses, pues ello implicará una agilización y modernización de los procesos que lleve el Poder Judicial en materia civil, mercantil, familiar y laboral.

En el marco de su informe anual, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, dijo que este complejo es “un símbolo tangible y un compromiso que se tiene con la justicia más eficiente, más cercana al servicio de las personas”.

Destacó que las instalaciones tienen un enfoque humanista, pues cuenta con enfermería, lactarios, estancia infantil, espacios para convivencias supervisadas, que soportan las necesidades de las familias que interactúan dentro del complejo y de los trabajadores que todos los días estarán sirviendo a los Coahuilenses.

Mery Ayup dijo que esta Ciudad Judicial también alberga el órgano de administración y los órganos no jurisdiccionales y administrativos como el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría Pública y el Archivo Judicial.

El presidente del Poder Judicial agradeció al Gobernador Manolo Jiménez y al alcalde de Saltillo, Javier Díaz, por el apoyo con recursos y las obras periféricas de este complejo, así como la CFE y Agsal, que brindaron facilidades para la edificación de la Ciudad Judicial.

El nuevo inmueble abarca un terreno con un área de 20,000 metros cuadrados, con 14,000 metros cuadrados de construcción, con una inversión de $347 millones de pesos.

‘Es necesario cumplir con las expectativas de justicia’

Mery Ayup dijo que el nuevo sistema de justicia exige jueces que combinen legitimidad democrática, integridad, calidad humana y preparación para brindar justicia a quien lo requiere, pues aseguró, “no solo se juzga expedientes, sino la vida de una persona”.

En ese sentido, destacó las acciones que ha llevado al cabo el Poder Judicial para preparar a sus juzgadores, preparando además a quienes aspiran en un futuro a integrarse como jueces.

“Los que ya estamos tenemos qué seguirmos preparando, y quienes aspiren, van a tener que pasar los exámenes de especialización para que puedan accesar y sean admitidos por los Comités de Evaluación, y eso eleva la calidad de la justicia”.

Agregó que la conciliación debe ser parte fundamental de la solución de conflictos, que permita acabar con la enorme carga de trabajo de los 105 jueces que tiene el estado, que en promedio atienden 2 mil 400 juicios al año.

