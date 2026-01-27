Pide Tatiana a mexicanos en EUA siempre traer documentos

En una ceremonia realizada en el Palacio Federal del municipio de Guadalupe, Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), rindió su informe de actividades correspondiente al año 2025.

Durante el evento, Clouthier indicó que el instituto enfrenta el reto de atender la compleja situación migratoria en Estados Unidos tras las políticas de la administración de Donald Trump, sin descuidar a los mexicanos que residen en otras latitudes.

"El reto mayor en 2026 es no perder de vista la migración en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, y fortalecer el arraigo cultural en niños y jóvenes para que no pierdan su vínculo con México", señaló Clouthier.

Ante las manifestaciones en Estados Unidos contra las nuevas políticas migratorias, Clouthier hizo un llamado a la comunidad mexicana a mantener la calma y evitar actos violentos.

Se instó a los connacionales a preparar el "sobre mágico" (expediente con documentos personales a la mano), contar con números de contacto de emergencia y asesoría legal.

“Hablarle sobre el sobre mágico. Tener todos tus documentos a la mano. Promover una red de vinculación entre ellos para saber cómo cuidarse”.

En los últimos días se han registrado movilizaciones civiles en Estados Unidos, especialmente en Minnesota, con el fin de condenar los operativos de detención y expresar solidaridad con los ciudadanos en situación irregular.

"No obstante, ¿qué han pedido los consulados?, que cada quien tome la decisión que quiera tomar; sin embargo, no a la violencia, que entendamos que la violencia no puede iniciar de parte nuestra, si cualquier otra persona o cualquier autoridad la inicia, que siempre nos mantengamos de una manera no violenta".

La funcionaria pidió denunciar cualquier abuso para que la autoridad mexicana pueda integrar los expedientes por violaciones a derechos humanos y coadyuvar legalmente.

Clouthier aclaró que, si bien el IMME trabaja de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para promover información, las labores de protección legal específica recaen en las áreas correspondientes de la Cancillería.

