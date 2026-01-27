Rescatan a perritos amarrados sin acceso a agua en Guadalupe

En una intervención en el municipio de Guadalupe, elementos de la División Ambiental aseguraron a dos perritos que permanecían amarrados las 24 horas del día.

De acuerdo con el reporte oficial, los animales no contaban con acceso a agua ni refugio, lo que ponía en riesgo su integridad física ante las condiciones climáticas.

Por otro lado, en el municipio de Monterrey, las autoridades acudieron a un establecimiento comercial donde un canino se encontraba permanentemente atado.

Aunque el propietario argumentó que la medida era para "evitar que escapara", la División Ambiental dictó medidas de urgente aplicación, obligando al retiro inmediato de las cadenas y la adecuación de un espacio seguro y apropiado dentro del inmueble.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La autoridad ambiental informó que ya se encuentra bajo investigación un tercer caso en la capital del estado, referente a una perrita con cachorros que se localiza en instalaciones inadecuadas.

Se espera que en las próximas horas se determine si los ejemplares serán resguardados para garantizar su salud y nutrición.

REPORTES HACEN LA DIFERENCIA

La Secretaría de Medio Ambiente recordó que la colaboración ciudadana es fundamental para erradicar la violencia contra los animales.

Exhortó a la población a denunciar cualquier caso de maltrato o abandono a través de la línea 070.

