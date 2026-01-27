Entrega DIF Nuevo León más de 2 mil cobijas en la ‘Indepe’

Ante la persistencia de las bajas temperaturas en el área metropolitana, el Sistema DIF Nuevo León intensificó las acciones del programa “Ayudamos Abrigando a Nuevo León” con una brigada masiva en la colonia Independencia, donde se entregaron insumos a sectores vulnerables.

La Directora General del organismo, Gloria Bazán Villarreal, encabezó personalmente la entrega de más de 2 mil cobijas y agua embotellada en la Unidad de Servicios Familiares de dicho sector.

El objetivo primordial de estas brigadas es mitigar el impacto de los recientes frentes fríos en familias que habitan en zonas de riesgo.

"Nuestra prioridad es asegurar que ninguna persona se quede sin protección ante estas condiciones climáticas. Estamos recorriendo las calles para ofrecer no solo abrigo físico, sino también el traslado a los refugios temporales del estado, donde se brinda atención integral", señaló Bazán Villarreal.

Red de refugios activos las 24 horas

El DIF estatal informó que se mantiene una vigilancia permanente y que diversos espacios de resguardo están operando a su máxima capacidad con atención integral (alimento, techo y servicios médicos). Entre los centros disponibles destacan:

Albergue "El Refugio" (Zona Centro).

Posadas hospitalarias: Hospital Materno Infantil, Metropolitano y Universitario.

Albergues regionales: General Zuazua y Hospital General de Linares.

Albergue temporal Ing. Rogelio Ayala Contel.

Llamado a la colaboración ciudadana

Para fortalecer la estrategia de protección, el Gobierno del Estado instó a la población a participar activamente en la detección de personas en situación de calle. Se solicita reportar cualquier caso que requiera auxilio a través de las líneas de emergencia 9-1-1 y 089.

Con estas acciones, el DIF Nuevo León informó que refrenda su compromiso de no desproteger a los ciudadanos más vulnerables mientras continúen los pronósticos de bajas temperaturas en la entidad.

