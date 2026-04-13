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Coahuila

Iniciará gobernador gira económica por Estados Unidos

El objetivo es consolidar nuevos proyectos productivos que permitan ampliar la base industrial del estado y generar empleos.

  • 13
  • Abril
    2026

Proyectos de inversión por miles de millones de pesos se encuentran en fase de integración en Coahuila, mientras el estado inicia una gira internacional para atraer capital extranjero y fortalecer su desarrollo industrial.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que en los próximos días viajará a Washington y posteriormente a Texas, donde sostendrá reuniones con empresas interesadas en invertir en la entidad, principalmente en sectores como el automotriz y el de semiconductores.

Explicó que el objetivo es consolidar nuevos proyectos productivos que permitan ampliar la base industrial del estado y generar empleos, en un contexto de competencia global por atraer inversiones.

De manera paralela, adelantó que su administración prepara una cartera de proyectos de inversión mixta, con participación pública y privada, los cuales serán anunciados una vez que estén completamente estructurados.

Señaló que estos proyectos forman parte de una estrategia para impulsar infraestructura y desarrollo económico en distintas regiones del estado, aunque evitó adelantar detalles hasta garantizar su viabilidad.

coahuila

El mandatario destacó que Coahuila se mantiene competitivo frente a otros estados del país, al ofrecer condiciones como seguridad, estabilidad laboral y coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sector educativo, factores que —dijo— son determinantes para los inversionistas.

Con esta gira y la preparación de nuevos proyectos, el estado busca mantener el ritmo de crecimiento económico y consolidarse como uno de los principales polos industriales del norte de México.


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