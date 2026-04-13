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Tamaulipas

Proyecto médico generará hasta mil empleos en Matamoros

Este tipo de proyectos representa una oportunidad para impulsar la economía local y posicionar a la ciudad como un punto estratégico en salud e inversión.

  • 13
  • Abril
    2026

El secretario de Economía de Matamoros, Enrique Salinas, informó sobre el desarrollo de un complejo médico que contempla la construcción de edificios con consultorios y que, además de detonar inversión, generará una importante cantidad de empleos en la ciudad.

El funcionario explicó que el proyecto se realizará en dos etapas: la primera contempla la construcción de 200 consultorios, mientras que en una segunda fase se desarrollarán otros 200 más, consolidando un importante polo de atención médica.

Detalló que este complejo estará enfocado principalmente en atender a pacientes provenientes de Estados Unidos, especialmente de ciudades como Texas, Dallas y Houston, lo que fortalecerá el turismo médico en la región.

En cuanto al impacto laboral, señaló que durante la primera etapa se estima la generación de alrededor de mil empleos en el sector de la construcción, mientras que en la segunda fase se prevé una cifra similar de contratación de personal para la operación del hospital.

Finalmente, destacó que este tipo de proyectos representa una oportunidad para impulsar la economía local y posicionar a Matamoros como un punto estratégico en servicios de salud y atracción de inversión extranjera.


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