Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_5_943d0064ef
Tamaulipas

Destinan 18 millones de pesos para renovar la Concha Acústica

Granados Fávila señaló que estas acciones forman parte del rescate de espacios públicos en Matamoros, con el objetivo de impulsar la convivencia social

  • 13
  • Abril
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación de la Concha Acústica ubicada en el Parque Olímpico de Matamoros, un espacio que, dijo, busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro, aprendizaje y recreación para las familias.

El edil destacó que, tras 13 años sin intervención, se da inicio a esta obra con una inversión superior a los 18 millones de pesos, recursos provenientes del programa Fortamun.

Detalló que la rehabilitación contempla la instalación de nuevas butacas, mantenimiento de la subestación eléctrica, reposición de losas en la azotea, así como la intervención de los cuartos de control de máquinas.

Además, se realizarán trabajos de instalación y limpieza de estructura metálica en distintas áreas, aplicación de impermeabilizantes, pintura del mástil y de la estructura, así como la colocación de una cubierta.

En este sentido, subrayó que la velaria será instalada en cinco piezas y contará con una garantía de 10 años sin costo para el Ayuntamiento, lo que permitirá mayor durabilidad y funcionalidad del espacio.

Finalmente, Granados Fávila señaló que estas acciones forman parte del rescate de espacios públicos en Matamoros, con el objetivo de impulsar la convivencia social y las actividades culturales en la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

entrevista_EH_2026_826fa28b30
Extrabajadores acuden al SNE tras cierres de maquiladoras
INFO_7_UNA_FOTO_4c9640ba8b
Restablecen luz en Matamoros tras apagones por clima
vandalismo_secundaria_07a9fe5f1d
Buscan determinar afectación tras vandalismo a secundaria
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_14_at_11_16_54_AM_126cb9b4d0
FGR reporta resultados en marzo en Nuevo León
EH_FOTO_VERTICAL_6215517405
Llaman a reactivar coordinación metropolitana en NL
AP_26105071268874_9798d34f0c
¡Eliminados! LAFC deja fuera a Cruz Azul en la Concachampions
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×