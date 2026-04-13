Vándalos causan destrozos en secundaria Margarita Maza de Juárez

Durante el reciente periodo vacacional, la escuela secundaria Margarita Maza de Juárez fue visitada por uno varios maleantes que causaron actos vandálicos que resultaron en daños significativos a sus instalaciones. Esta situación ha llevado a que más de 500 alumnos fueran regresados a sus hogares.

El director del plantel, Armando Urbina Juárez, confirmó que se encontraron desperfectos en el edificio antiguo, específicamente en las áreas de segundo y tercer grado.

"Notamos algunas ventanas rotas y varios extintores dañados", indicó Urbina.

Debido a los daños, los estudiantes no pudieron acceder a las aulas afectadas y fueron concentrados en los patios de la escuela.

En total, 550 alumnos no pudieron asistir a clases en al menos 10 salones, lo que generó una gran molestia entre los padres de familia, quienes tuvieron que hacer fila para recoger a sus hijos una hora después del inicio de clases.

El director también mencionó que están a la espera de identificar a los responsables de estos actos, destacando que la escuela cuenta con un sistema de circuito cerrado. Asimismo, descartó que se haya registrado un robo importante en la institución.

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