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Coahuila

Vándalos causan destrozos en secundaria Margarita Maza de Juárez

El director del plantel, confirmó que se encontraron desperfectos en el edificio antiguo, específicamente en las áreas de segundo y tercer grado.

  • 13
  • Abril
    2026

Durante el reciente periodo vacacional, la escuela secundaria Margarita Maza de Juárez fue visitada por uno varios maleantes que causaron actos vandálicos que resultaron en daños significativos a sus instalaciones. Esta situación ha llevado a que más de 500 alumnos fueran regresados a sus hogares.

El director del plantel, Armando Urbina Juárez, confirmó que se encontraron desperfectos en el edificio antiguo, específicamente en las áreas de segundo y tercer grado.

"Notamos algunas ventanas rotas y varios extintores dañados", indicó Urbina.

Debido a los daños, los estudiantes no pudieron acceder a las aulas afectadas y fueron concentrados en los patios de la escuela.

En total, 550 alumnos no pudieron asistir a clases en al menos 10 salones, lo que generó una gran molestia entre los padres de familia, quienes tuvieron que hacer fila para recoger a sus hijos una hora después del inicio de clases.

El director también mencionó que están a la espera de identificar a los responsables de estos actos, destacando que la escuela cuenta con un sistema de circuito cerrado. Asimismo, descartó que se haya registrado un robo importante en la institución.


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