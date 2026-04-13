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Coahuila

Clausuran dos negocios por uso irregular de “sueros vitaminados”

Aguirre Vázquez reconoció que la demanda de estos servicios ha crecido, impulsada en gran medida por recomendaciones en redes sociales.

  • 13
  • Abril
    2026

La alerta sanitaria emitida a nivel nacional por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya tiene efectos en Coahuila. Autoridades estatales confirmaron la clausura de dos establecimientos —ubicados en Saltillo y Torreón— que ofrecían la aplicación de “sueros vitaminados” sin acreditar el origen de los productos utilizados.

El secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que estas acciones forman parte de un operativo de verificación dirigido a estéticas y sitios donde se realizan este tipo de procedimientos, los cuales han ganado popularidad en los últimos meses.

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A diferencia de otras entidades, en Coahuila no se han registrado hasta ahora complicaciones médicas ni fallecimientos asociados a estos tratamientos. Sin embargo, el funcionario subrayó que los casos reportados en Sonora encendieron las alertas, lo que llevó a reforzar la supervisión en todo el país.

Durante las inspecciones, uno de los principales hallazgos fue la falta de documentación que garantizara la procedencia de los sueros, lo que derivó no solo en la clausura de los negocios, sino también en el aseguramiento de los productos.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el riesgo de estos tratamientos radica, principalmente, en las condiciones en que son preparados, ya que una inadecuada higiene podría provocar contaminación y consecuencias graves para la salud.

Aguirre Vázquez indicó que, hasta el momento, no se han recibido denuncias formales por parte de usuarios en el estado. No obstante, reconoció que la demanda de estos servicios ha crecido, impulsada en gran medida por recomendaciones en redes sociales y por la promesa de beneficios como aumento de energía, reducción del estrés y mejora general del bienestar.

Finalmente, reiteró que los operativos de verificación continuarán de manera permanente, con el objetivo de asegurar que todos los establecimientos cumplan con la normativa sanitaria y evitar riesgos a la población.


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