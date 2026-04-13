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Coahuila

Organizan jornada dental en beneficio a casa hogar infantil

Este esfuerzo conjunto busca mejorar la calidad de vida de los jóvenes beneficiarios, enfocándose en su salud bucal, y reflejando el compromiso del INPRO.

  • 13
  • Abril
    2026

Con el apoyo del Patronato de La Salle y el Instituto de Innovación Profesional Oyervides (INPRO), se llevó al cabo una jornada de odontología en beneficio de la Casa Hogar de los Niños San José de la Salle, donde se realizaron procedimientos de rehabilitación bucal de manera gratuita para infantes y adolescentes.

Este evento fue posible gracias al apoyo del Patronato de La Salle, encabezado por el Sr. José Víctor Araujo, así como la generación XXIV del CIZ, representada por Guillermo Trouselle y Marcela López.

Los residentes de Odontopediatría de primero y segundo año de la ULSA, bajo la coordinación del Dr. Marco Alvarado y el Dr. Luis Álvarez Oyervides, director del INPRO, se encargaron de atender a 54 niños de entre 6 y 14 años.
Durante la jornada, se realizaron procedimientos como limpiezas, resinas, extracciones, mantenedores de espacio, tratamientos de endodoncia en dientes infantiles y aplicaciones de flúor.

Este esfuerzo conjunto busca mejorar la calidad de vida de los jóvenes beneficiarios, enfocándose en su salud bucal, y refleja el compromiso del INPRO con el bienestar de la comunidad.

Se dio a conocer que se hará un reconocimiento y agradecimiento a todos los involucrados en esta noble causa hoy a las 4 de la tarde en la Casa Hogar de los Niños San José de la Salle.


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