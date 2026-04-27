Wall Street cierra mixto pese a dudas por negociaciones EUA-Irán

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto ante la falta de avances en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.13% hasta 49,167 unidades

: baja 0.13% hasta 49,167 unidades S&P 500 : sube 0.12% hasta 7,173 unidades

: sube 0.12% hasta 7,173 unidades Nasdaq: sube 0.19% hasta 24,887 unidades

Los inversionistas continúan atentos al desarrollo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump aseguró que los representantes de Irán realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que actualmente no hay ninguna reunión prevista entre Teherán y Washington.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En el plano corporativo, varias compañías del sector de la electrónica lograron sustanciosos avances en la jornada de hoy: Micron ganó 5.6%, mientras que Intel y Sandisk sumaron 2.97% y 8.11%, respectivamente.

Mientras tanto, la fabricante Qualcomm subió 0.98% después de que la prensa especializada informara que la empresa busca asociarse con OpenAI para crear chips de procesamiento para teléfonos inteligentes.

Verizon se anotó una subida del 1.53% tras presentar resultados trimestrales sólidos.

Por contra, los gigantes tecnológicos Apple y Amazon cerraron hoy con pérdidas del 1.27% y el 1.11%, respectivamente.

El oro perdió un 0.98% hasta los $4,694 dólares la onza, y la plata retrocedía otro 1.19% hasta los $76.03 dólares la onza.

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