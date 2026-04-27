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Coahuila

Piden priorizar a la niñez en disputas familiares

Fundación advierte que casos de convivencia no deben generalizarse y llama a garantizar el bienestar y seguridad de niñas y niños

  • 27
  • Abril
    2026

La Fundación Luz y Esperanza, que dirige la maestra Rosa María Salazar fijó su postura ante las recientes movilizaciones de padres que exigen convivir con sus hijos, al señalar que estos casos no pueden analizarse de manera generalizada y deben revisarse bajo el principio del interés superior de la niñez.

A través de un posicionamiento público, la organización indicó que en México gran parte de la crianza sigue recayendo en mujeres, quienes durante años han asumido de forma individual la responsabilidad económica, emocional y cotidiana de niñas, niños y adolescentes.

Advirtió que en los juzgados familiares es frecuente encontrar casos de pensiones alimenticias mínimas, ausencias prolongadas, incumplimientos reiterados e incluso antecedentes de violencia, por lo que consideró que no puede construirse un discurso de victimización sin tomar en cuenta este contexto.

La fundación subrayó que cumplir con una pensión no representa, por sí mismo, el ejercicio de una paternidad responsable, ya que la crianza implica presencia, cuidado constante y corresponsabilidad real en el desarrollo de los menores.

En ese sentido, calificó como injusto responsabilizar a las mujeres del distanciamiento paterno, al tiempo que reiteró que las decisiones legales deben priorizar la seguridad, estabilidad y bienestar de la niñez.

Finalmente, la organización enfatizó que cada caso debe resolverse de manera individual, garantizando entornos libres de violencia y vínculos seguros, al considerar que las disputas entre adultos no deben anteponerse a los derechos de niñas, niños y adolescentes.


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