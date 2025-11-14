Cerrar X
Coahuila

Jueza ordena acelerar venta de AHMSA; avanza proceso judicial

La jueza Ruth Haggi pidió acelerar la subasta de AHMSA, lo que abre una etapa clave para trabajadores y la economía de Monclova tras meses de freno legal

  • 14
  • Noviembre
    2025

La jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil y de Concursos Mercantiles, exhortó al síndico del proceso de Altos Hornos de México (AHMSA) a agilizar la venta de la acerera, en un intento por destrabar el prolongado proceso de quiebra que ha generado incertidumbre laboral y económica en la región Centro de Coahuila.

El exhorto fue celebrado por Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, quien calificó la instrucción como “un avance importante” tras meses de espera por parte de los trabajadores y sus familias. “La gente ya merece escuchar buenas noticias”, expresó el líder sindical.

Leija destacó que la jueza giró el expediente al Instituto Federal de Concursos Mercantiles y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y se espera que en un plazo de ocho días se emita el dictamen que permitirá lanzar la convocatoria oficial para la subasta de AHMSA.

El proceso había estado detenido por recursos legales interpuestos por la empresa Madiza, pero con esta nueva orden judicial se abre la puerta a una etapa decisiva en la reactivación económica de Monclova. Además, se ha confirmado el interés de una empresa en participar como compradora, lo que refuerza la urgencia de avanzar con la licitación.

“El síndico hace su trabajo, pero quien da las órdenes y marca el ritmo es la jueza”, subrayó Leija, quien también confió en que la próxima visita de la presidenta de la República pueda traer anuncios favorables para los trabajadores.

Finalmente, el sindicato reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para que la venta se concrete con transparencia y se respeten los derechos laborales de los empleados.


