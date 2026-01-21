Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5221_03371eda5b
Coahuila

Apenas 14% del padrón vehicular ha pagado control vehicular

En Coahuila, solo 185 mil de 1.29 millones de vehículos han pagado el control vehicular. Autoridades llaman a regularizarse y aprovechar incentivos y sorteos

  • 21
  • Enero
    2026

A menos de una quinta parte del padrón vehicular ha cubierto hasta ahora el pago de los derechos de control vehicular en Coahuila, confirmó el Administrador Fiscal General del estado, José María Morales Padilla, quien reiteró el llamado a la ciudadanía para regularizarse durante los primeros meses del año y acceder a los beneficios vigentes.

De un padrón total de 1 millón 299 mil 849 vehículos, únicamente 185 mil 548 propietarios han realizado su pago, lo que representa un avance del 14.27 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas.

Morales Padilla recordó que quienes cumplan con este trámite durante enero, febrero o marzo podrán participar en la rifa estatal programada para abril, en la que se sortearán dos viviendas —una en Saltillo y otra en Torreón—, 15 vehículos compactos y 40 premios en efectivo de 50 mil pesos cada uno.

IMG_5217.jpeg

En cuanto a las expectativas financieras, el funcionario detalló que la meta de recaudación por derechos de control vehicular para este año es de aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos, mientras que el esfuerzo recaudatorio estatal total proyectado para 2026 asciende a 14 mil 78 millones de pesos.

Respecto a los estímulos fiscales, recordó que quienes cuentan con la tarjeta de “La Mera Mera” el ahorro para quienes pagan en estos meses puede rondar hasta en un 50 por ciento, aunque el beneficio final depende de factores como el modelo, la antigüedad del vehículo y los estímulos automáticos aplicables.

La Administración Fiscal reiteró que el pago oportuno no solo permite acceder a incentivos y sorteos, sino también contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y programas estatales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

urbivilla_ba7b54762c
Avanza regularización en Urbivilla; alertan por fraudes
finanzas_autos_electricos_0078e86427
'Acelera' en NL la compra de autos híbridos y eléctricos
nl_icv_alerta_33689db816
Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_francisco_garduno_d75f0efa07
Defiende Presidencia nombramiento de Francisco Garduño en la SEP
parlamento_europeo_suspende_lazos_comercial_543b9286a6
Parlamento Europeo pausa acuerdo comercial con EUA por amenazas
r1461033_1296x729_16_9_bc4b721d1e
Alemania debate boicot al Mundial 2026 por amenazas de Trump
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×